НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Близо 7 000 контрабандни цигари, задържани напът за Западна Европа

          0
          14
          СНИМКА: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Митнически служители от сектор „Акцизен оперативен контрол“ в ТД Митница София извършиха операция срещу акцизни нарушения и контрабанда, при която бяха иззети общо 6 980 къса цигари (349 кутии). Те са открити в три отделни куриерски пратки – съответно 2 820, 2 560 и 1 600 къса, всички с български акцизен бандерол, но описани като текстил и техника. Пратките са били предназначени за държави от Западна Европа, където цените на цигарите са значително по-високи.

          - Реклама -

          За последните десет месеца митническите инспектори в София са задържали над 2,17 млн. къса цигари с валиден бандерол и около 282 000 без бандерол. Агенция „Митници“ напомня, че акцизните стоки с бандерол са предназначени за разпространение на територията на страната и износът им трябва да се извършва според закона.

          Митнически служители от сектор „Акцизен оперативен контрол“ в ТД Митница София извършиха операция срещу акцизни нарушения и контрабанда, при която бяха иззети общо 6 980 къса цигари (349 кутии). Те са открити в три отделни куриерски пратки – съответно 2 820, 2 560 и 1 600 къса, всички с български акцизен бандерол, но описани като текстил и техника. Пратките са били предназначени за държави от Западна Европа, където цените на цигарите са значително по-високи.

          - Реклама -

          За последните десет месеца митническите инспектори в София са задържали над 2,17 млн. къса цигари с валиден бандерол и около 282 000 без бандерол. Агенция „Митници“ напомня, че акцизните стоки с бандерол са предназначени за разпространение на територията на страната и износът им трябва да се извършва според закона.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ПП събра подписите за свикване на извънредно заседание на парламента за заплатите на младите медици

          Десислава Димитрова -
          По инициатива на ПП всички опозиционни парламентарни групи внесоха необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на НС във вторник следващата седмица.
          Други

          14 мигранти загинаха край бреговете на Турция

          Георги Петров -
          Броят на загиналите мигранти при инцидента край турския курорт Бодрум се повиши на 14, съобщи канцеларията на губернатора на област Мугла, цитирана от АФП....
          Политика

          ГЕРБ-СДС оттегля „таксата водомер“ и предлага по-справедлива формула за цената на водата

          Дамяна Караджова -
          „Такса водомер“ не беше добре представена в комуникационен план – така председателят на парламентарната комисия по регионално развитие Николай Нанков

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions