Близо 7 000 контрабандни цигари, задържани напът за Западна Европа

Митнически служители от сектор „Акцизен оперативен контрол“ в ТД Митница София извършиха операция срещу акцизни нарушения и контрабанда, при която бяха иззети общо 6 980 къса цигари (349 кутии). Те са открити в три отделни куриерски пратки – съответно 2 820, 2 560 и 1 600 къса, всички с български акцизен бандерол, но описани като текстил и техника. Пратките са били предназначени за държави от Западна Европа, където цените на цигарите са значително по-високи.

За последните десет месеца митническите инспектори в София са задържали над 2,17 млн. къса цигари с валиден бандерол и около 282 000 без бандерол. Агенция „Митници“ напомня, че акцизните стоки с бандерол са предназначени за разпространение на територията на страната и износът им трябва да се извършва според закона.