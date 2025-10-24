Боевете за квартал Корабел на Карантинния остров на Херсон са изненадали Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), заяви пред РИА Новости губернаторът на окупираната от Русия Херсонска област Владимир Салдо.

„Това беше изненада за противника“, заяви той.

По думите му, превземането на района ще отвори нови възможности за контрол над западната част на града.

„Карантинният остров често се нарича просто Остров, тъй като е единственият голям остров, разположен в рамките на Херсон“, обясни събеседникът на агенцията.

Той добави, че украинските въоръжени сили имат ограничен достъп до бойното поле.

„Тежка техника, артилерия, минохвъргачки и бронирани машини няма да проникнат. Разбира се, пехотата може да се инфилтрира през мостове и да премине до острова с лодки, особено през нощта“, добави Салдо