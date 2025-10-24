Британското разузнаване: Северна Корея координира разузнаването и подкрепя Русия да нанася удари по Украйна

Севернокорейските войски координират разузнаване и подкрепят руските удари на Курско направление и в Сумска област на Украйна, твърди Британското разузнаване в публикация в социалната мрежа X.

- Реклама -

Това е първият път, когато севернокорейските войски участват пряко в операции на украинска територия. Севернокорейските оператори на дронове помагат на руските сили да използват реактивни системи за залпов огън да нанасят удари по украински позиции в Сумска област на Украйна.

„Въпреки че севернокорейските войски вероятно са извършвали тактически удари и разузнавателни операции срещу украинските сили в Курска област на Русия, основната им роля е била като пехота, провеждайки настъпателни бойни операции срещу украинските сили в Курск. Много е вероятно Северна Корея да се стреми да използва възможностите, предоставени от конфликта, за да подобри бойните си способности“, отбеляза Британското разузнаване

Добавя си, че всяко разполагане на севернокорейски войски на международно признатата, суверенна територия на Украйна трябва да бъде одобрено както от руския президент Путин, така и от севернокорейския лидер Ким Чен Ун.