      петък, 24.10.25
          Европа Култура

          Брюксел обвини Meta и TikTok в нарушения

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейският съюз официално обвини технологичните гиганти Meta и TikTok в нарушаване на правилата за цифрово съдържание, което може да им донесе сериозни глоби, предаде АФП.

          Съгласно Закона за цифровите услуги (Digital Services Act – DSA), платформите са задължени да ограничават разпространението на незаконно съдържание и да осигуряват прозрачност и свободна конкуренция на цифровите пазари.

          Според Европейската комисия, Facebook и Instagram, собственост на Meta, както и TikTok – притежание на китайската компания ByteDance, не са предоставили на изследователите адекватен достъп до публични данни, каквото изисква законът. Това е първият път, когато Meta е обвинена в нарушение на DSA.

          От компанията обаче отрекоха обвиненията, докато от TikTok заявиха, че са „ангажирани с прозрачността“, но посочиха, че има противоречие между DSA и регламента за защита на личните данни (GDPR).

          „Ако е невъзможно да се спазят и двете изцяло, призоваваме регулаторите да дадат яснота как следва да се съчетаят тези задължения“, коментира говорител на TikTok.

          Случаят може да предизвика и ново напрежение между ЕС и администрацията на текущия американски президент Доналд Тръмп, която вече е критикувала европейските регулации за „вредни за американските технологии“.

          Въпреки това, Европейската комисия заяви, че ще прилага правилата си без изключения, независимо от политическия натиск или произхода на компаниите.

