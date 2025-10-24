Брюксел обвини Meta и TikTok в нарушения

Европейският съюз официално обвини технологичните гиганти Meta и TikTok в нарушаване на правилата за цифрово съдържание, което може да им донесе сериозни глоби, предаде АФП.
- Реклама -
Съгласно Закона за цифровите услуги (Digital Services Act – DSA), платформите са задължени да ограничават разпространението на незаконно съдържание и да осигуряват прозрачност и свободна конкуренция на цифровите пазари.
Според Европейската комисия, Facebook и Instagram, собственост на Meta, както и TikTok – притежание на китайската компания ByteDance, не са предоставили на изследователите адекватен достъп до публични данни, каквото изисква законът. Това е първият път, когато Meta е обвинена в нарушение на DSA.
От компанията обаче отрекоха обвиненията, докато от TikTok заявиха, че са „ангажирани с прозрачността“, но посочиха, че има противоречие между DSA и регламента за защита на личните данни (GDPR).
Случаят може да предизвика и ново напрежение между ЕС и администрацията на текущия американски президент Доналд Тръмп, която вече е критикувала европейските регулации за „вредни за американските технологии“.
Въпреки това, Европейската комисия заяви, че ще прилага правилата си без изключения, независимо от политическия натиск или произхода на компаниите.
Европейският съюз официално обвини технологичните гиганти Meta и TikTok в нарушаване на правилата за цифрово съдържание, което може да им донесе сериозни глоби, предаде АФП.
- Реклама -
Съгласно Закона за цифровите услуги (Digital Services Act – DSA), платформите са задължени да ограничават разпространението на незаконно съдържание и да осигуряват прозрачност и свободна конкуренция на цифровите пазари.
Според Европейската комисия, Facebook и Instagram, собственост на Meta, както и TikTok – притежание на китайската компания ByteDance, не са предоставили на изследователите адекватен достъп до публични данни, каквото изисква законът. Това е първият път, когато Meta е обвинена в нарушение на DSA.
От компанията обаче отрекоха обвиненията, докато от TikTok заявиха, че са „ангажирани с прозрачността“, но посочиха, че има противоречие между DSA и регламента за защита на личните данни (GDPR).
Случаят може да предизвика и ново напрежение между ЕС и администрацията на текущия американски президент Доналд Тръмп, която вече е критикувала европейските регулации за „вредни за американските технологии“.
Въпреки това, Европейската комисия заяви, че ще прилага правилата си без изключения, независимо от политическия натиск или произхода на компаниите.