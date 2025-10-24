НА ЖИВО
          Брюксел в търсене на формула: как да се използват руските пари за Украйна

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Европейските лидери не успяха да се споразумеят за схема за използване на замразените руски активи в западни банки, чиято обща стойност надхвърля 140 милиарда евро. Идеята тези средства да бъдат отпуснати на Украйна под формата на заем, който впоследствие да бъде покрит с репарации от Русия, беше обсъждана многократно, но решението отново беше отложено.

          След няколкочасови преговори в Брюксел, лидерите на страните от ЕС възложиха на Европейската комисия да проучи възможни механизми за финансиране на Киев през следващите две години. Според приетия компромисен текст, възможността за отпускане на заем, базиран на замразените руски активи, остава отворена.

          „Европейските лидери се ангажираха да гарантират, че финансовите нужди на Украйна ще бъдат покрити през следващите две години. Помолихме Комисията да предложи варианти възможно най-скоро, така че Украйна да разполага с необходимите ресурси, за да продължи да се защитава и да се бори за справедлив и траен мир през 2026 и 2027 година. Русия трябва да си вземе бележка от това“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

          Според дипломатически източници, Белгия — където се намира по-голямата част от замразените руски активи — е изразила сериозни резерви и настоява решението да се формулира внимателно, за да не се нарушават международните правни норми.

          В същото време стана ясно, че Европейският съюз се е съгласил да финансира Украйна и през 2026–2027 г., като Комисията предстои да предложи конкретен източник на средствата. В края на годината ще бъде проведена нова среща на върха, на която темата ще бъде разгледана отново.

          Паралелно с това се подготвя и т.нар. „Коалиция на желаещите“ – инициатива на британския премиер Киър Стармър, която ще обсъди възможността за предоставяне на далекобойно оръжие на Украйна.

          ЕС е сред най-големите поддръжници на Киев от началото на руската инвазия, като военната и финансовата помощ на блока вече надхвърля 180 милиарда евро. Но намаляващата подкрепа от страна на САЩ при управлението на президента Доналд Тръмп поставя допълнителен натиск върху Европа да запълни финансовия вакуум.

          „Време е да се предприемат действия по отношение на руските активи. Призовавам ви за пълна подкрепа“, заяви в обръщение към европейските лидери украинският президент Володимир Зеленски.

          Германският канцлер Фридрих Мерц от своя страна настоя за „съвместно решение“ и изрази оптимизъм, че Белгия в крайна сметка ще се присъедини към инициативата.

