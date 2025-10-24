НА ЖИВО
          Бурята Йошуа бушува в Германия, изкоренява дърветата с корените

          Бурята Йошуа бушува в Германия, изкоренява дървета, наводнява паркинги, а днес се очакват ураганни ветрове по крайбрежието на Северно море.

          Както пише Tagesschau, мощният циклон Йошуа е преминал през Северна Германия. Първото наводнение е регистрирано в нощта срещу петък, а метеоролозите предупреждават за ураганни ветрове до 120 км/ч и възможни штормови вълни.

          Според Германската метеорологична служба (DWD) центърът на циклона в момента е над Северно море край бреговете на Германия и е практически неподвижен. „Такива бури обикновено отминават бързо, но този път ситуацията е различна“, отбеляза синоптикът Юлия Шмит в коментар за NDR Niedersachsen. Официално предупреждение за буря ще остане в сила до тази вечер за северното крайбрежие, както и за островите Източна и Северна Фризия.

          Още ден преди това жителите бяха предупредени, че бурята Йошуа ще се разпространи по-нататък в Северна Германия. Жителите на Шлезвиг-Холщайн, Хамбург и Мекленбург-Предна Померания са призовани да се подготвят за силни пориви, като скоростта на вятъра в някои райони достига до 130 км/ч.

          В доклада се посочва, че дърво е паднало на магистрала A28 близо до град Бад Цвишенан в региона Амерланд, като е блокирало напълно движението. Хората са призовани да останат на закрито по време на предупреждението за буря. Във Вилхелмсхафен надигащите се вълни са залели част от насипа и паркинг.

          „В региона Клопенбург в Долна Саксония силни ветрове са изкоренили дърво в четвъртък, което е паднало върху покрива на жилищна сграда в град Льонинген. Говорител на пожарната служба заяви, че спасителите са решили засега да не премахват дървото, за да предотвратят неговото изместване и причиняване на допълнителни щети. То ще бъде премахнато по-късно с кран“, съобщават германските медии.

