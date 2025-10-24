Бурята „Мелиса“ връхлита Карибите – възможен ураган

Тропическата буря „Мелиса“ преминава над Карибския регион, като според прогнозите на метеоролозите има опасност да прерасне в ураган в следващите часове, съобщава CNN.

Заради бавната ѝ траектория съществува риск от продължителни проливни дъждове, разрушителни ветрове и животозастрашаващи наводнения, предупреждават експертите.

В Доминиканската република бурята вече е нанесла сериозни щети. Няколко региона са под тревога заради преливащи реки, внезапни наводнения и свлачища. Най-интензивни са валежите в южната част на страната, където някои населени места вече са откъснати. В столицата дъждът не спира от часове, а Националният институт по водите съобщи, че над половин милион души са останали без достъп до питейна вода.

В морето е забранено на малки и средни плавателни съдове да напускат пристанищата заради силни вълни, гръмотевични бури и лоша видимост.

В Хаити се очакват силни ветрове, които може да продължат повече от 24 часа, а властите в Ямайка вече призовават хората да предприемат спешни мерки за защита на живота и имуществото си.

В Куба също внимателно следят развитието на бурята, като метеоролозите предупреждават, че дори малка промяна в посоката на „Мелиса“ може да засегне западните райони на страната.