НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Бурята „Мелиса“ връхлита Карибите – възможен ураган

          0
          1
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Тропическата буря „Мелиса“ преминава над Карибския регион, като според прогнозите на метеоролозите има опасност да прерасне в ураган в следващите часове, съобщава CNN.

          - Реклама -

          Заради бавната ѝ траектория съществува риск от продължителни проливни дъждове, разрушителни ветрове и животозастрашаващи наводнения, предупреждават експертите.

          В Доминиканската република бурята вече е нанесла сериозни щети. Няколко региона са под тревога заради преливащи реки, внезапни наводнения и свлачища. Най-интензивни са валежите в южната част на страната, където някои населени места вече са откъснати. В столицата дъждът не спира от часове, а Националният институт по водите съобщи, че над половин милион души са останали без достъп до питейна вода.

          Бурята Йошуа бушува в Германия, изкоренява дърветата с корените Бурята Йошуа бушува в Германия, изкоренява дърветата с корените

          В морето е забранено на малки и средни плавателни съдове да напускат пристанищата заради силни вълни, гръмотевични бури и лоша видимост.

          В Хаити се очакват силни ветрове, които може да продължат повече от 24 часа, а властите в Ямайка вече призовават хората да предприемат спешни мерки за защита на живота и имуществото си.

          В Куба също внимателно следят развитието на бурята, като метеоролозите предупреждават, че дори малка промяна в посоката на „Мелиса“ може да засегне западните райони на страната.

          Тропическата буря „Мелиса“ преминава над Карибския регион, като според прогнозите на метеоролозите има опасност да прерасне в ураган в следващите часове, съобщава CNN.

          - Реклама -

          Заради бавната ѝ траектория съществува риск от продължителни проливни дъждове, разрушителни ветрове и животозастрашаващи наводнения, предупреждават експертите.

          В Доминиканската република бурята вече е нанесла сериозни щети. Няколко региона са под тревога заради преливащи реки, внезапни наводнения и свлачища. Най-интензивни са валежите в южната част на страната, където някои населени места вече са откъснати. В столицата дъждът не спира от часове, а Националният институт по водите съобщи, че над половин милион души са останали без достъп до питейна вода.

          Бурята Йошуа бушува в Германия, изкоренява дърветата с корените Бурята Йошуа бушува в Германия, изкоренява дърветата с корените

          В морето е забранено на малки и средни плавателни съдове да напускат пристанищата заради силни вълни, гръмотевични бури и лоша видимост.

          В Хаити се очакват силни ветрове, които може да продължат повече от 24 часа, а властите в Ямайка вече призовават хората да предприемат спешни мерки за защита на живота и имуществото си.

          В Куба също внимателно следят развитието на бурята, като метеоролозите предупреждават, че дори малка промяна в посоката на „Мелиса“ може да засегне западните райони на страната.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Кървав взрив на гара в Овруч: четирима загинали, 12 ранени

          Пламена Ганева -
          Тежък инцидент разтърси тази сутрин украинския град Овруч в Житомирска област. Мъж взриви граната на перона на железопътната гара по време на проверка на...
          Крими

          48 чувала с човешки останки открити в крепост на наркокартел в Мексико

          Георги Петров -
          Мексиканските власти съобщиха, че са открили 48 чувала с човешки останки в тайно гробище близо до град Гуадалахара — столицата на щата Халиско, където...
          Общество

          Стабилен е командосът, ранен при парашутна тренировка край Пловдив

          Дамяна Караджова -
          Военнослужещ от Специалните сили е в стабилно състояние, след като пострада тежко при парашутен скок на летище „Чешнегирово“ в четвъртък следобед.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions