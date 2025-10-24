НА ЖИВО
          Чехи събраха над 550 000 евро за ракета за Украйна

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Само за два дни чешки граждани успяха да съберат над 550 000 евро за финансиране на ракета с голям обсег „Фламинго“, предназначена за въоръжените сили на Украйна. Инициативата е част от гражданската кампания „Подарък за Путин“, предаде Укринформ.

          „С голямо удоволствие съобщаваме, че кампанията за украинската ракета ‘Фламинго’, която ще бъде наречена ДАНА 1, приключи успешно. Бяха събрани 12,5 милиона чешки крони (513 781 евро) за по-малко от 48 часа. Благодарим ви!“, обявиха организаторите в социалната мрежа X.

          Сумата дори надхвърля първоначалните очаквания – според сайта на проекта повече от 8500 дарители са се включили в кампанията.

          Ракетата ще носи името на Дана Драбова – известна чешка общественичка и дългогодишен ръководител на държавната агенция за ядрена безопасност, която почина по-рано този месец. Тя беше един от първите посланици на инициативата „Подарък за Путин“ и открит застъпник на Украйна след началото на руската инвазия.

          В Прага се проведе концерт в нейна памет под мотото „Благодарим ти, Дана!“, с който организаторите изразиха признателност към дарителите и почетоха нейния принос.

          Производителят на ракетата „Фламинго“ се е съгласил да използва събраните средства за изработването на един боеприпас, който ще бъде предоставен на украинската армия след извършване на плащането.

          Инициативата „Подарък за Путин“ вече е известна с предишни кампании, чрез които чешки граждани финансираха закупуването на танк, хеликоптер и боеприпаси за Украйна.

