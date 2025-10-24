Чехи събраха над 550 000 евро за ракета за Украйна

Само за два дни чешки граждани успяха да съберат над 550 000 евро за финансиране на ракета с голям обсег „Фламинго“, предназначена за въоръжените сили на Украйна. Инициативата е част от гражданската кампания „Подарък за Путин“, предаде Укринформ.
Сумата дори надхвърля първоначалните очаквания – според сайта на проекта повече от 8500 дарители са се включили в кампанията.
Ракетата ще носи името на Дана Драбова – известна чешка общественичка и дългогодишен ръководител на държавната агенция за ядрена безопасност, която почина по-рано този месец. Тя беше един от първите посланици на инициативата „Подарък за Путин“ и открит застъпник на Украйна след началото на руската инвазия.
В Прага се проведе концерт в нейна памет под мотото „Благодарим ти, Дана!“, с който организаторите изразиха признателност към дарителите и почетоха нейния принос.
Производителят на ракетата „Фламинго“ се е съгласил да използва събраните средства за изработването на един боеприпас, който ще бъде предоставен на украинската армия след извършване на плащането.
Инициативата „Подарък за Путин“ вече е известна с предишни кампании, чрез които чешки граждани финансираха закупуването на танк, хеликоптер и боеприпаси за Украйна.
