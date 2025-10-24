„Да, България“ алармира САЩ за нарушения на Пеевски

Партията „Да, България“ е подала сигнал до службата OFAC към Министерството на финансите на САЩ, която отговаря за прилагането на международните санкционни режими. Сигналът се отнася до банкови сметки и трансфери на значителни финансови средства, включително в щатски долари, извършени от Делян Пеевски през българска банка, съобщиха от пресцентъра на формацията.

Според Ивайло Мирчев, съпредседател на партията, тези финансови операции представляват нарушение на американските санкции по глобалния закон „Магнитски“, наложени върху Пеевски от САЩ.

„Както е правилно да се прилагат санкциите спрямо компании като „Лукойл“, така трябва да се прилагат и по отношение на санкционирани физически лица“, заяви Божидар Божанов от „Да, България“.



От формацията настояват американските власти да извършат проверка и да предприемат съответните действия, ако се установи, че финансовите операции са в нарушение на санкционния режим.