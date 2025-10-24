НА ЖИВО
          „Да, България“ поиска от Киселова да възстанови отнетите журналистически акредитации

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Партия „Да, България“ изпрати официално писмо до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, с което настоява за незабавно възстановяване на всички отнети журналистически акредитации и за осигуряване на пълна свобода на придвижване на репортерите в парламента.

          В позицията се посочва, че настоящите ограничения противоречат на действащите Правила за акредитация и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които ясно регламентират зоните, в които журналистите могат да осъществяват своята работа.

          „Съгласно чл. 17 от Правилата за акредитация представителите на медиите имат право да извършват дейността си в определени зони в сградите на Народното събрание — включително пресзалата, Конферентната зала, трибуната за изявления и Мраморното фоайе. Настоящите ограничения ограничават достъпа им и са в разрез с демократичните принципи на прозрачност и отчетност“, се казва в писмото.

          От партията подчертават, че използването на ограничителни понятия и критерии за това кой може да бъде определен като „журналист“ е неприемливо и дискриминационно, тъй като поставя под въпрос правото на обществото на достъп до информация.

          „Само чрез пълен и равнопоставен достъп до институциите може да се гарантира прозрачността на парламентарната дейност. Настояваме за промени в правилата, които да премахнат лимитативното изброяване и да осигурят достъп на всички лица, които събират и разпространяват информация в обществен интерес, независимо от формалния им статус“, се посочва още в писмото.

          Документът е подписан от депутати на „Да, България“, сред които Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова, Атанас Славов и Александър Симидчиев.

