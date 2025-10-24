„Да, България“ поиска от Киселова да възстанови отнетите журналистически акредитации

Партия „Да, България“ изпрати официално писмо до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, с което настоява за незабавно възстановяване на всички отнети журналистически акредитации и за осигуряване на пълна свобода на придвижване на репортерите в парламента.
В позицията се посочва, че настоящите ограничения противоречат на действащите Правила за акредитация и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които ясно регламентират зоните, в които журналистите могат да осъществяват своята работа.
От партията подчертават, че използването на ограничителни понятия и критерии за това кой може да бъде определен като „журналист“ е неприемливо и дискриминационно, тъй като поставя под въпрос правото на обществото на достъп до информация.
Документът е подписан от депутати на „Да, България“, сред които Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова, Атанас Славов и Александър Симидчиев.
- Реклама -
