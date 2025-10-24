НА ЖИВО
          Дъжд, вятър и сняг по върховете – идва бурен уикенд в България

          Динамично време очаква България през следващите дни – силни ветрове, кратки затопляния и последващо захлаждане. Това прогнозира синоптикът от НИМХ Красимир Стоев в ефира на „Здравей, България“.

          „Следващите 5-6 дни ще бъдат много динамични“, подчерта експертът.

          Стоев уточни, че отиващият си октомври е бил по-студен от обичайното – с от 1 до 3 градуса под нормата, а валежите в някои райони са били до пет пъти над средните стойности, припомняйки опустошителните наводнения по Черноморието в началото на месеца.

          Циклонът над Европа променя времето у нас

          През следващите дни страната ще попадне под влиянието на дълбок циклон, който се формира над Северно море и се придвижва към Прибалтика.

          „Това ще доведе до значителен баричен градиент над Балканите. Заради идващия циклон силните ветрове ще носят топъл въздух над страната“, обясни Стоев.

          Днес през България ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайни, а на места и интензивни валежи. В югоизточните райони се очаква гръмотевична активност, а по най-високите върхове – Мусала и Тодоркаснеговалежи.

          Температурите през деня ще останат над сезонните норми – между 19 и 24 градуса, но след преминаването на фронта ще настъпи захлаждане.

          Предупреждения и развитие по дни

          За 25 области в страната е обявен жълт код за силен вятър. В събота ще има слънчеви часове, особено в Южна България, но в неделя и понеделник ще преминат два нови студени фронта с обилни валежи, основно в Северна България.

          От вторник нататък валежите ще спрат, облачността ще намалее, а времето ще се стабилизира. Според дългосрочните модели, след 4 ноември България ще попадне в зона на високо атмосферно налягане, което означава спокойно, слънчево и сухо време.

          „Това ще бъде т.нар. ‘сиромашко’ или ‘циганско лято’, типично за края на октомври и началото на ноември“, допълни синоптикът.

