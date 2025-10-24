Дъжд, вятър и сняг по върховете – идва бурен уикенд в България

Динамично време очаква България през следващите дни – силни ветрове, кратки затопляния и последващо захлаждане. Това прогнозира синоптикът от НИМХ Красимир Стоев в ефира на „Здравей, България“.
Стоев уточни, че отиващият си октомври е бил по-студен от обичайното – с от 1 до 3 градуса под нормата, а валежите в някои райони са били до пет пъти над средните стойности, припомняйки опустошителните наводнения по Черноморието в началото на месеца.
Циклонът над Европа променя времето у нас
През следващите дни страната ще попадне под влиянието на дълбок циклон, който се формира над Северно море и се придвижва към Прибалтика.
Днес през България ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайни, а на места и интензивни валежи. В югоизточните райони се очаква гръмотевична активност, а по най-високите върхове – Мусала и Тодорка – снеговалежи.
Температурите през деня ще останат над сезонните норми – между 19 и 24 градуса, но след преминаването на фронта ще настъпи захлаждане.
Предупреждения и развитие по дни
За 25 области в страната е обявен жълт код за силен вятър. В събота ще има слънчеви часове, особено в Южна България, но в неделя и понеделник ще преминат два нови студени фронта с обилни валежи, основно в Северна България.
От вторник нататък валежите ще спрат, облачността ще намалее, а времето ще се стабилизира. Според дългосрочните модели, след 4 ноември България ще попадне в зона на високо атмосферно налягане, което означава спокойно, слънчево и сухо време.
