Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са отхвърлили руската армия близо до Кучерив Яр на Покровско направление на Донецка област, според мониторинговия проект DeepState.

В същото време, според анализаторите, руската армия е напреднала близо до Гродовка, Володимировка и Степногорск в Донецка област.

На свой ред Максим Бакулин, началник на отдел „Информация и комуникации“ на 14-та оперативна бригада „Червона Калина“ от 1-ви корпус на Националната гвардия „Азов“, заяви пред Kyiv24, че руснацит4е активно използват тактика „шахматна дъска“ на Покровско направление.

„По принцип, за да вземеш нещо, трябва да се откажеш от нещо. Те разсейват вниманието, разреждат позициите ни с дронове. Врагът се отказва от голям брой от личния си състав“, обясни той.

Според военнослужещия времето се променя и руснаците сега ефективно използват тактика на окопни действия.