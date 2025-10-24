Дербито на Локомотивите завърши наравно 2:2

Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха при равенство 2:2 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Двубоят предложи истинска драма — пловдивчани пропуснаха дузпа в добавеното време, но секунди по-късно Адриан Кова успя да изравни при добавка.

- Реклама -

„Смърфовете“ откриха резултата през първото полувреме чрез Лукас Риян, но след почивката Анте Аралица и Кауе Карузо донесоха обрат за столичния тим. Софиянци вече виждаха победата като сигурна, когато в последните мигове топката се удари в ръката на Спас Делев, а последвалата драма донесе крайното равенство.

В следващите си мачове Локомотив София ще гостува на Рилски спортист за Купата на България, а Локомотив Пд ще пътува до Русе за среща с Дунав.