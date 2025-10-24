НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Дербито на Локомотивите завърши наравно 2:2

          В следващите си мачове "червено-черните" ще гостуват на Рилски спортист за Купата на България, а "смърфовете" ще пътуват до Русе за среща с Дунав

          0
          6
          Снимка: www.facebook.com/FCLokomotivSofia1929
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха при равенство 2:2 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Двубоят предложи истинска драма — пловдивчани пропуснаха дузпа в добавеното време, но секунди по-късно Адриан Кова успя да изравни при добавка.

          - Реклама -

          „Смърфовете“ откриха резултата през първото полувреме чрез Лукас Риян, но след почивката Анте Аралица и Кауе Карузо донесоха обрат за столичния тим. Софиянци вече виждаха победата като сигурна, когато в последните мигове топката се удари в ръката на Спас Делев, а последвалата драма донесе крайното равенство.

          В следващите си мачове Локомотив София ще гостува на Рилски спортист за Купата на България, а Локомотив Пд ще пътува до Русе за среща с Дунав.

          Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха при равенство 2:2 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Двубоят предложи истинска драма — пловдивчани пропуснаха дузпа в добавеното време, но секунди по-късно Адриан Кова успя да изравни при добавка.

          - Реклама -

          „Смърфовете“ откриха резултата през първото полувреме чрез Лукас Риян, но след почивката Анте Аралица и Кауе Карузо донесоха обрат за столичния тим. Софиянци вече виждаха победата като сигурна, когато в последните мигове топката се удари в ръката на Спас Делев, а последвалата драма донесе крайното равенство.

          В следващите си мачове Локомотив София ще гостува на Рилски спортист за Купата на България, а Локомотив Пд ще пътува до Русе за среща с Дунав.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Нов геройски мач на Спартак Варна – Ботев Пловдив е на колене след лекция на Коуто

          Николай Минчев -
          Спартак Варна продължава с добрите си изяви от началото на сезона въпреки финансово тежкото положение на клуба. На Коритото "соколите" победиха Ботев Пд с...
          Футбол

          Христо Янев и Бойко Величков видяха триумфа на ЦСКА II над Фратрия

          Николай Минчев -
          ЦСКА II победи доскорошния лидер във Втора лига Фратрия с 1:0 у дома в мач от 13-ия кръг, игран в София. Единственото попадение в...
          Волейбол

          Супер Алекс Николов е реализатор и нападател номер 1 на първия кръг в Италия

          Николай Минчев -
          Реализатор №1 на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините 2025 и сребърен медалист от планетарния форум Александър Николов стана Реализатор №1 и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions