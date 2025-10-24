НА ЖИВО
          Дилър задържан при полицейска акция в село Дебращица

          Дамяна Караджова
          Полицията задържа 37-годишен мъж от Пазарджик, заподозрян в разпространение на наркотици, при специализирана акция в село Дебращица, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

          При проверка на имота му служителите на реда открили седем плика със суха листна маса – марихуана, с общо тегло 410 грама. Намерени са също машина за вакуумиране и електронна везна, използвани за разфасоване и подготовка на дозите за продажба.

          Мъжът е задържан за 24 часа в ареста, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

          Само преди няколко дни при друга полицейска операция в пазарджишкото село Мирянци бяха открити над 2,2 тона канабис, което според МВР показва активизирани действия срещу наркоразпространението в региона.

