Директни полети София – Ню Йорк и Чикаго от 2026 г.

Българският авиопревозвач GullivAir подготвя старта на редовни директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго. Полетите се очаква да започнат през април 2026 г., след като компанията успешно премина процедурите пред американските авиационни власти.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов съобщи, че преговорите за летищните слотове на „Джон Ф. Кенеди“ и „О’Хеър“ са на финален етап. По думите му, директните връзки със САЩ ще разширят пазарите за българския туризъм, ще улеснят бизнес контактите и ще насърчат културния обмен.

Караджов отбеляза, че въздушният трафик в страната расте стабилно. До края на 2025 г. летище София се очаква да обслужи 8,4 милиона пътници, като само за първите девет месеца през него са преминали над 6,28 милиона. Това е ръст от 5% спрямо миналата година.

Морските летища също отбелязват рекорди – 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас, като още през септември двата аеропорта са достигнали нивата на целия предходен сезон.

Свързаността на България продължава да се подобрява с нови маршрути – Пловдив открива линия до Милано, а през ноември започват полети и до Братислава. В авиомрежата се добавят и дестинации като Маракеш, Кишинев и Абу Даби, което затвърждава позицията на страната като регионален център за въздушен транспорт.