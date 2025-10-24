НА ЖИВО
          Двама полицаи от Казанлък пред съда за убийството на 47-годишен мъж

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          В Окръжния съд на Стара Загора започна разглеждането по същество на делото срещу двама полицейски служители от Казанлък, обвинени в умишлено убийство на 47-годишния Даниел Кискинов.

          Прокуратурата повдигна най-тежките възможни обвинения по Наказателния кодекс срещу 27-годишния Борис Тодоров и 36-годишния Димитър Иванов, като ги обвини в убийство, извършено при изпълнение на служебните им задължения, по особено жесток и мъчителен начин.

          Ако бъдат признати за виновни, ги грози наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

          Делото продължава с разпит на свидетели. Според обвинението, Кискинов е починал на 26 февруари 2025 г., след като е бил бит и задържан от полицаите по сигнал за откраднат велосипед.

