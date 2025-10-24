НА ЖИВО
          Европа

          ЕП пoдкрепя 84% от европейците за край на смяната смяната на часа

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Европейският парламент отново постави въпроса за премахване на сезонната смяна на часа, след като евродепутатите изразиха съгласие да се спре практиката на преместване на стрелките, предаде БНТ.

          Инициативата датира от 2019 г., когато по предложение на Европейската комисия започна законодателна процедура за преминаване към постоянно часово време през цялата година.

          Тогава Комисията се позова на допитване до 4,6 милиона европейски граждани, от които 84% се обявиха в подкрепа на премахването на смяната на часа.

          Въпреки това, основната пречка остава липсата на обща позиция от Съвета на Европейския съюз, който все още не е дал своето становище. Евродепутатите настояват Съветът да обясни какви са причините за забавянето и какви пречки спират решението.

          Междувременно, тази неделя Европа отново ще върне стрелките назад — преминаваме към астрономическото (зимно) часово време, като в 04:00 часа часовниците се връщат с един час назад.

