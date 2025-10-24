Ердоган обяви готовността на Турция да приеме срещата между Тръмп и Путин

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви готовността си да бъде домакин на среща на върха между Русия и САЩ на своя територия.

„Значението на Турция и Истанбул в мирната визия [за уреждане на проблема в Украйна] отново стана ясно. Готови сме да организираме [преговори за Украйна] по всяко време. Жалко е, че срещата в Будапеща не се проведе. Вярваме, че всеки диалог ще допринесе за прекратяване на тази война. От самото начало ние се застъпвахме за това, работихме за това и декларирахме възможността за справедлив мир. Имаме добри отношения с двете страни и сме страна, която е спечелила доверието и на двете. Това ни дава предимство по пътя към мира и ние сме решени да използваме тази ситуация в полза на човечеството“, заяви той пред журналисти при завръщането си от обиколка в страните от Персийския залив, отговаряйки на въпрос за перспективите за преговори между руските и американските лидери и бъдещето на преговорите в Истанбул за Украйна.