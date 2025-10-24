НА ЖИВО
          ЕС отложи приемането на решение за финансиране на Украйна от руските активи до декември

          Антонио Коща
          Антонио Коща
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обяви, че ЕС ще вземе решение за финансирането на Украйна през декември 2025 г, съобщава УНН, позовавайки се на пресконференция след заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

          Според него основният резултат от срещата на върха е потвърждаването на дългосрочната подкрепа за Украйна.

          Ще подкрепяме Украйна, колкото е необходимо, и докато е необходимо, заяви председателят на Европейския съвет.

          Той отбеляза също, че на Европейската комисия е възложено да подготви и представи варианти възможно най-скоро, за да помогне на Украйна да се защити от руската агресия.

          „Русия трябва да вземе това предвид. Украйна ще разполага с необходимите финансови ресурси, за да се защити от руската агресия и в бъдеще“, посочи Коща.

          Той подчерта, че сега трябва да се уточнят техническите, правните и финансовите подробности за подкрепата, а окончателното решение ще бъде взето на заседанието на Европейския съвет през декември.

          В допълнение към финансовите гаранции, лидерите на ЕС одобриха 19-ия пакет от санкции, за да засилят натиска върху Русия и нейните военни. Те също така се споразумяха да засилят и координират мерките срещу „сенчестия флот“ на Русия, който се използва за заобикаляне на петролните санкции.

          „Продължаваме да използваме всички средства, с които разполагаме, за да поставим Украйна в силна позиция, ако и когато започнат преговорите с Путин. Европа няма да разочарова Украйна“, отбеляза той.

          Специално внимание беше обърнато на укрепването на отбранителните способности на ЕС. Антонио Коща докладва за завършването на основите на европейска отбранителна стратегия и определянето на приоритети, по-специално борбата с дронове и противовъздушната отбрана, особено на източния фланг. Очаква се съответните коалиции да бъдат създадени до края на годината, а стартирането на конкретни проекти е планирано за началото на 2026 г.

          „Европейската отбрана не е само за увеличаване на разходите. Става въпрос за по-интелигентно използване на ресурсите, сътрудничество и задоволяване на нуждите на нашите граждани. Ето как изграждаме суверенитета на Европа“, добави ръководителят на Европейския съвет.

