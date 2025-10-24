ЕС подкрепи въвеждането на минимална възраст за социалните мрежи

Държавите-членки на ЕС подкрепиха идеята за въвеждане на минимална възраст за достъп до социални медии, като същевременно подчертават необходимостта от защита на непълнолетните и запазване на националните компетенции по този въпрос, съобщава DPA.

Европейският съвет подчертава значението на защитата на непълнолетните, по-специално чрез установяване на „цифрова възраст на пълнолетие“ за достъп до социални медии, като същевременно се зачитат националните компетенции.

Това е според изявление, прието по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел в четвъртък.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наскоро даде нов тласък на този дебат, като призова за минимална възраст за използване на социални медии в целия ЕС. Очаква се група експерти да представи препоръки за най-добрия път напред до края на годината.

„Може и трябва да се направи повече, за да се защитят по-добре децата онлайн“, заяви говорител на Комисията.

Фон дер Лайен сравни евентуалните възрастови ограничения за социалните медии със забраните за консумация на тютюн и алкохол.

Тя също така подчерта примера на Австралия, където парламентът прие закон през ноември 2024 г., ограничаващ достъпа до социални медии за деца и юноши. Съгласно новите правила, само лица на 16 и повече години ще могат да използват платформите. Мярката ще влезе в сила през декември.

Европейската комисия вече работи върху техническата основа за прилагане на възрастови ограничения. Разработва се софтуер за проверка на възрастта, който да защитава непълнолетните онлайн. Целта е да се създадат надеждни системи за проверка на възрастта за съдържание, неподходящо за деца.

Припомняме, че правителствата по света все по-често въвеждат проверка на възрастта онлайн, за да защитят децата от вредно съдържание. Например, през юли Обединеното кралство изискваше от порнографските уебсайтове да проверяват дали потребителите са навършили 18 години.

В САЩ Върховният съд позволи на отделни щати да приемат подобни правила, а Ирландия въведе задължително удостоверяване на възрастта за услуги за споделяне на видеоклипове това лято.

Новите правила ще влязат в сила и в Австралия на 10 декември. Те ще се прилагат за Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat и други популярни платформи. Правителството възнамерява тези ограничения да защитят децата от алгоритми и функции, които ги насърчават да прекарват повече време онлайн и ги излагат на опасно съдържание.