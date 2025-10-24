Евродепутати настояват Фон дер Лайен да поиска заради шпионаж оставката на еврокомисаря Оливер Вархеи

Евродепутати настояват председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да поиска оставката на еврокомисаря от Унгария Оливер Вархеи заради обвинения, че унгарските разузнавателни служби са шпионирали институциите на ЕС.

Писмото е подписано от евродепутати от четири политически групи – Социалисти и демократи (С&Д), „Обнови Европа“, Зелените/ЕСА и Европейската обединена левица, съобщи „Евронюз“.

Вархеи, който отговаря за ресора здравеопазване и хуманно отношение към животните, попадна под светлините на прожекторите след съвместно разследване на няколко европейски медии. Унгарската разузнавателна служба е използвала постоянното представителство на Унгария в Брюксел между 2012 и 2018 г. като платформа за шпиониране на институциите на ЕС и за опити за вербуване на техни служители.

Твърди се, че част от тези операции са били извършени в периода, когато Вархеи е бил посланик на Унгария в ЕС – между 2015 и 2019 г.

Главният говорител на Европейската комисия потвърди, че Урсула фон дер Лайен е провела разговор с Вархеи по повод обвиненията. Той от своя страна заявил, че не е бил наясно с каквито и да било опити за вербуване, докато е ръководил мисията.

Подписалите писмото евродепутати посочват, че ако разкритията се окажат верни, доверието в комисар Вархеи би било сериозно подкопано. Те призовават Фон дер Лайен да действа в съответствие с член 17 от Договора за Европейския съюз, който дава право на председателя на Комисията да поиска оставката на комисар.

Призивът на депутатите отекна и в позицията на над 60 академици от целия ЕС, обединени в мрежата Good Lobby Professors. Според тях шпионската операция, свързана с Вархеи, е в остро противоречие с принципа на независимост, на който трябва да отговаря всеки еврокомисар, длъжен да действа в интерес на Европейския съюз.

Европейският парламент няма правомощие да поиска оставката на отделен комисар, а може единствено да гласува вот на недоверие срещу цялата Европейска комисия.

Въпреки това, според източници от парламента, евродепутатите могат да приемат резолюция, с която да призоват за оставката на унгарския комисар.