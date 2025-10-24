Фенербахче удари Щутгарт в мъчителен за гледане мач

Фенербахче победи Щутгарт като домакин с 1:0 в нервен двубой от третия кръг на Лига Европа. Единственият гол отбеляза Керем Актюркоглу от дузпа в 34-ата минута. С успеха турският гранд събра 6 точки, а германският отбор е с 3.

В 11-ата минута изстрел на Керем Актюркоглу бе спасен с лекота от Александър Нюбел. Три минути по-късно Нене Доржелес остана очи в очи с Нюбел, който отново се намеси.

Фенербахче продължи да е по-активният отбор и в 20-ата минута стражът на Щутгарт направи третото си спасяване, като този път отрази удар на Исмаил Юксек.

Швабите отговориха с изстрел на Билал Ел Ханус от ръба на наказателното поле. Едерсон показа добър рефлекс и резултатът остана непроменен.

В следващите минути атаките към двете врати продължиха, но гол така и не падаше.

Така се стигна до 32-ата минута, когато Анжело Щилер извърши нарушение в наказателното поле и “канарчетата” получиха дузпа, която Актюркоглу вкара две минути по-късно.

В началото на втората част бившият футболист на Бенфика имаше няколко положения, от които не се възползва. Щутгарт не успя да наложи никакъв натиск през второто полувреме и домакините напълно заслужено стигнаха до трите точки.

След последния съдийски сигнал се стигна до напрежение между футболистите на двата отбора.

В следващия кръг Фенербахче гостува на Виктория Пилзен, докато Щутгарт приема Фейенорд.