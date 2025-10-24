Георги Георгиев: Посегателството върху прокурор е удар срещу цялата система

Министърът на правосъдието Георги Георгиев коментира нападението срещу бившия заместник-градски прокурор на София Иво Илиев, като подчерта, че „посегателството върху един прокурор е посегателство върху цялата правораздавателна система“.
Георгиев заяви, че е в постоянен контакт със семейството на Илиев.
Той изрази недоумение от липсата на официална реакция от страна на Висшия съдебен съвет (ВСС) по повод нападението.
Припомняме, че маскиран мъж нападна прокурора Иво Илиев с чук в подземния паркинг на жилищната му сграда. Пострадалият беше приет в болница, а нападателят все още се издирва.
Според източници от прокуратурата, нападението се разглежда като умишлено посегателство, свързано с професионалната дейност на Илиев.
