Георги Георгиев: Посегателството върху прокурор е удар срещу цялата система

Министърът на правосъдието Георги Георгиев коментира нападението срещу бившия заместник-градски прокурор на София Иво Илиев, като подчерта, че „посегателството върху един прокурор е посегателство върху цялата правораздавателна система“.

Георгиев заяви, че е в постоянен контакт със семейството на Илиев.

„По няколко пъти дневно се чувам със съпругата му“, посочи министърът, но отказа да разкрие подробности за хода на разследването или за състоянието на магистрата.

Той изрази недоумение от липсата на официална реакция от страна на Висшия съдебен съвет (ВСС) по повод нападението.

„Категорично е необходима реакция от всички. В първия момент реагирахме ние от Министерството на правосъдието, които представляваме изпълнителната власт. Освен нас, реагираха и от Асоциацията на прокурорите в България. Главният прокурор пък се срещна със съпругата. Необходим е решителен отпор от всички нас – Съдийска, Прокурорска колегия, Пленум – всички по веригата“, заяви Георгиев.

Припомняме, че маскиран мъж нападна прокурора Иво Илиев с чук в подземния паркинг на жилищната му сграда. Пострадалият беше приет в болница, а нападателят все още се издирва.

Според източници от прокуратурата, нападението се разглежда като умишлено посегателство, свързано с професионалната дейност на Илиев.