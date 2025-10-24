НА ЖИВО
          Георги Георгиев: Посегателството върху прокурор е удар срещу цялата система

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Министърът на правосъдието Георги Георгиев коментира нападението срещу бившия заместник-градски прокурор на София Иво Илиев, като подчерта, че „посегателството върху един прокурор е посегателство върху цялата правораздавателна система“.

          Георгиев заяви, че е в постоянен контакт със семейството на Илиев.

          „По няколко пъти дневно се чувам със съпругата му“, посочи министърът, но отказа да разкрие подробности за хода на разследването или за състоянието на магистрата.

          Той изрази недоумение от липсата на официална реакция от страна на Висшия съдебен съвет (ВСС) по повод нападението.

          „Категорично е необходима реакция от всички. В първия момент реагирахме ние от Министерството на правосъдието, които представляваме изпълнителната власт. Освен нас, реагираха и от Асоциацията на прокурорите в България. Главният прокурор пък се срещна със съпругата. Необходим е решителен отпор от всички нас – Съдийска, Прокурорска колегия, Пленум – всички по веригата“, заяви Георгиев.

          Припомняме, че маскиран мъж нападна прокурора Иво Илиев с чук в подземния паркинг на жилищната му сграда. Пострадалият беше приет в болница, а нападателят все още се издирва.

          Според източници от прокуратурата, нападението се разглежда като умишлено посегателство, свързано с професионалната дейност на Илиев.

          Social

          Принц Уилям се обяви срещу титлите на част от роднините си

          Десислава Димитрова -
          Бъдещият британски крал Уилям V има намерение да въведе радикални промени в монархическата традиция, съобщава The Daily Beast.
          Политика

          ПП: Държавата да плаща осигуровките при майчинство

          Георги Петров -
          „Продължаваме Промяната“ внесе в Народното събрание проект за промени в Закона за здравното осигуряване, с който предлага държавата да поеме плащането на здравните осигуровки...
          Общество

          Нов ремонт на магистрала „Тракия“ затруднява движението към София

          Дамяна Караджова -
          Шофьорите трябва да се въоръжат с търпение — нов ремонт на магистрала „Тракия“ ще създаде временни затруднения при 63-ия километър в посока София

