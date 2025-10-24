НА ЖИВО
      петък, 24.10.25
          ГЕРБ-СДС оттегля „таксата водомер“ и предлага по-справедлива формула за цената на водата

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          „Такса водомер“ не беше добре представена в комуникационен план – така председателят на парламентарната комисия по регионално развитие Николай Нанков коментира темата, която предизвика бурни обществени реакции през последните дни.

          Нанков обяви, че ГЕРБ ще предложат оттегляне на промените в законопроекта за водоснабдяването, които бяха приети на първо четене в началото на парламентарната седмица.

          Според първоначалните текстове, цената на водата за домакинствата трябваше да се изчислява чрез два компонента – реално потребление (кубични метри) и такса за достъп до услугите, известна като „такса водомер“.

          „Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Те са насочени към онези български граждани, които имат повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на домове, обитаеми целогодишно“, обясни Нанков.

          Той допълни, че ценообразуването в момента е крайно несправедливо и се нуждае от нов модел. Според предложението на ГЕРБ, тарифата за първите 10 куб. метра вода ще остане непроменена, а над това количество цената ще се увеличава.

          Мотивите на ГЕРБ-СДС за промяната

          1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не е обяснило достатъчно ясно предложените промени, което е предизвикало тревога сред гражданите.
          2. Настоящият модел на ценообразуване е небалансиран и несправедлив и трябва да бъде преразгледан.
          3. ПГ на ГЕРБ-СДС ще предложи, когато има нарушено водоснабдяване или влошено качество на водата, гражданите да не заплащат нищо.
          4. Най-уязвимите социални групи не трябва да плащат същата цена като хората, които ползват питейна вода за пълнене на басейни или поливане.

          Нанков подчерта, че реформата във водния сектор трябва да бъде справедлива и социално чувствителна, без да натоварва домакинствата, които вече плащат високи сметки за базови услуги.

