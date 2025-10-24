НА ЖИВО
          Германия засилва подкрепата за Украйна: министърът на икономиката пристигна в Киев

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Германският министър на икономиката Катарина Райхе започна посещение в Украйна, за да обсъди как Берлин може да засили отбранителните способности на страната и да подпомогне възстановяването на енергийната инфраструктура, пострадала от руските удари, съобщи АФП.

          С наближаването на четвъртата военна зима, Москва интензивно атакува украинската енергийна мрежа, предизвиквайки масови прекъсвания на електрозахранването. Райхе заяви, че нападенията са целенасочени срещу цивилното население и подчерта, че Германия ще проучи как да осигури още по-конкретна и ефективна подкрепа.

          По време на тридневната визита ще се обсъждат мерки за възстановяване на електроснабдяването и засилване на отбранителното сътрудничество, като Германия е вторият по големина военен поддръжник на Украйна след САЩ.

          Райхе похвали Украйна като „впечатляващо устойчива страна“ и отбеляза, че Германия може да научи много от опита на Киев.

