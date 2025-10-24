Главният преговарящ на Путин внезапно пристигна в САЩ

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален пратеник на руския президент Владимир Путин, неочаквано пристигна в САЩ за официални разговори с представители на администрацията на Доналд Тръмп, съобщава CNN.

- Реклама -

Срещата се случва само дни след като президентът Тръмп обяви нови строги санкции срещу Русия и след решението му да отмени планирана среща на върха с Владимир Путин.

Според източници се очаква Дмитриев да обсъди следващите стъпки в двустранните отношения между САЩ и Русия. Той е известен защитник на икономическото сближаване между двете страни и дори преди това е предлагал създаването на символичен проект – „Тунелът Тръмп-Путин“ между Аляска и руския Далечен изток.

Според Axios, Дмитриев е на посещение в САЩ и се очаква да се срещне с пратеника на Белия дом Стив Уиткоф. Според източници, срещата ще се проведе в Маями в събота, 25 октомври.

Дмитриев, който е роден в Украйна, е получил образованието си в Харвард и Станфорд и е работил в McKinsey и Goldman Sachs. След като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г., той беше санкциониран от Министерството на финансите на САЩ, което го определи като „близък сътрудник на Путин“.

През април тази година Дмитриев посети Вашингтон, превръщайки се в първия руски служител, на когото е разрешено влизане в САЩ от началото на войната. След това, според CNN, правителството на САЩ временно спря санкциите, за да му издаде виза за срещи с представители на администрацията на Тръмп.