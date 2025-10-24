Граничен полицай открит мъртъв по време на командировка

Трагичен инцидент в Бургаско – граничен полицай е намерен мъртъв в жилище, в което е пребивавал по време на командировка за охрана на държавната граница, съобщава кореспондентът на БГНЕС.

По непотвърдена информация, починалият е 48-годишният Николай Попов от село Първомай.

Сигналът за изчезването му е подаден от негови колеги, след като мъжът не се явил на работа. Те го потърсили на адреса, на който е бил настанен по време на дежурството, и го открили безжизнен.

Според първоначалните данни няма следи от насилие. Извършва се оглед, а причината за смъртта ще бъде установена след аутопсия.