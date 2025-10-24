НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Граничен полицай открит мъртъв по време на командировка

          0
          116
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Трагичен инцидент в Бургаско – граничен полицай е намерен мъртъв в жилище, в което е пребивавал по време на командировка за охрана на държавната граница, съобщава кореспондентът на БГНЕС.

          - Реклама -

          По непотвърдена информация, починалият е 48-годишният Николай Попов от село Първомай.

          Сигналът за изчезването му е подаден от негови колеги, след като мъжът не се явил на работа. Те го потърсили на адреса, на който е бил настанен по време на дежурството, и го открили безжизнен.

          Според първоначалните данни няма следи от насилие. Извършва се оглед, а причината за смъртта ще бъде установена след аутопсия.

          Трагичен инцидент в Бургаско – граничен полицай е намерен мъртъв в жилище, в което е пребивавал по време на командировка за охрана на държавната граница, съобщава кореспондентът на БГНЕС.

          - Реклама -

          По непотвърдена информация, починалият е 48-годишният Николай Попов от село Първомай.

          Сигналът за изчезването му е подаден от негови колеги, след като мъжът не се явил на работа. Те го потърсили на адреса, на който е бил настанен по време на дежурството, и го открили безжизнен.

          Според първоначалните данни няма следи от насилие. Извършва се оглед, а причината за смъртта ще бъде установена след аутопсия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кабинетът гарантира: Предприети са мерки за сигурността на рафинерията в Бургас

          Никола Павлов -
          Рафинерията в Бургас е стратегически обект за националната сигурност, поради което са предприети допълнителни мерки от службите и МВР, включително осигуряване на капацитет, жива...
          Uncategorized

          Патриарх Даниил: Много е страшно да страдаш и да нямаш надежда (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          На днешния ден – 24 октомври, когато Православната църква чества празника на Пресвета Богородица „Всех скорбящих радост“ („Радост за всички скърбящи“), в храмовете на...
          Политика

          Митов: България ще продължи да дава обща сигурност на ЕС (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Министърът на вътрешните работи Даниел Митов откри международната конференция „България в Шенген“, организирана от МВР. Събитието е част от поредица инициативи в рамките на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions