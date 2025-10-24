НА ЖИВО
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
          Футбол

          Христо Янев и Бойко Величков видяха триумфа на ЦСКА II над Фратрия

          Единственото попадение в срещата беше реализирано от крайния защитник Симеон Чатов в началото на втората част

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          ЦСКА II победи доскорошния лидер във Втора лига Фратрия с 1:0 у дома в мач от 13-ия кръг, игран в София. Единственото попадение в срещата беше реализирано от крайния защитник Симеон Чатов в началото на втората част.

          Двубоят беше изгледан от старши треньора на първия отбор Христо Янев и спортния директор на мъжкия тим Бойко Величков.

          Възпитаниците на Валентин Илиев демонстрираха добра организация и дисциплина. След гола на Чатов Фратрия натисна в търсене на изравнително попадение, но до такова така и не се стигна.

          Фратрия, който е с амбиции за промоция в елита, остава на трета позиция с 28 точки. От своя страна дубълът на ЦСКА е пети със седем по-малко.

