      петък, 24.10.25
          Война

          ISW: Кремъл за първи път нарече САЩ враг на Русия

          Кремъл
          Кремъл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Висши служители на Кремъл публично определиха Съединените щати и президента Доналд Тръмп като противници и „неприятелски“ настроени към Русия в отговор на санкциите срещу руския енергиен сектор. Както отбелязват анализатори от Института за изследване на войната (ISW), това представлява „значителна промяна“ в руската реторика.

          Например, руският президент Владимир Путин заяви на 23 октомври, че санкциите са „неприятелски акт към Русия“, добавяйки, че действията на Тръмп увреждат руско-американските отношения и подкопават световния енергиен пазар.

          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви на 23 октомври, че „Съединените щати са противник [на Русия]“ и че Съединените щати сега са напълно ангажирани с „военния път срещу Русия“. Както отбелязват анализаторите, Кремъл обикновено позволява на Медведев да прави хиперболични изявления, които отразяват позициите на Кремъл и директно предават подтекста на изявления на други руски служители.

          Същевременно анализаторите посочват, че Путин и други висши служители на Кремъл не са наричали публично Съединените щати противник по време на администрацията на Тръмп до 23 октомври и са били предпазливи в критиките си към САЩ по време на администрацията на Тръмп, вероятно за да си осигурят отстъпки във войната в Украйна, да избегнат санкциите на САЩ и да се опитат да сключат двустранни икономически споразумения.

          „Изявленията на Путин и Медведев представляват значителна риторична промяна, вероятно насочена към оправдаване на отказа на Русия да преговаря с Украйна или да се съгласи на прекратяване на огъня, предложено по-рано от Съединените щати и Украйна“, подчертава ISW.

