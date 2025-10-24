Иван Стоянов: Ще излезем с нужното уважение и респект към Лудогорец, ще се борим да сме колкото може по-високо в таблицата

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов даде пресконференция преди домакинството срещу Лудогорец от 13-ия кръг на българското първенство. Срещата в Бистрица е в понеделник, 27 октомври от 17:30 часа.

- Реклама -

„Очертава се сериозен мач, излизаме срещу един от най-добрите, ако не и най-добрият отбор в последните години. Ще излезем с нужното уважение и респект, но дотам. Ще се борим да сме колкото е възможно по-високо в таблицата“, започна той и продължи:

„Самочувствието идва с всеки изигран и спечелен мач. Представяме се добре в последните мачове, имаме самочувствие. Има спад в състава на Лудогорец, но те са Лудогорец. Нямаме нито един контузен, всички са здрави. Конкуренцията е убийствена. Сега е момента да спомена нашия главен скаут – Валери Хубчев, който се е погрижил тези футболисти да дойдат при нас, надяваме се през зимата да дойдат още хора“.

Относно по-сгъстената програма на Лудогорец, той сподели: „Да, това е плюс за нас, няма да имат толкова време за почивка. В този мач ще излезем максимално мобилизирани и би трябвало да се възползваме от това нещо, че те имат толкова мачове, и се надявам след мача да се поздравим с победа. Така е, наистина, Левски и Лудогорец са двата отбора, които заедно с нас са водещи. Ще е труден мачът за нас, но ако си вземем този мач, първенството става по друг начин. Ще се борим до края, ако можем да вземаме всеки мач, както досега. Няма отбор, който да не греши, дори срещу по-слабите тимове“.

„В момента сме един от най-подготвените отбори. Чакаме момента да имаме сгъстена програма от мачове. Нека мислим първо за мача с Лудогорец, а след това ще мислим и за следващите мачове. Мисля, че няма да имаме проблеми със сгъстената програма“, каза още Стоянов.

„Различното е, че имаме много класни футболисти и всеки момент работим за развиването на всеки играч, както и цялостно на отбора. Да, Лудогорец са по-концентрирани навън, може би има леко подценяване у нас срещу нашите отбори. Точно сега не мога да кажа за кои постове, но винаги в един клуб има нужда от нови футболисти, свежа кръв, които да помогнат. В момента гледаме класни футболисти, които да вдигнат нивото на нашия отбор“, добави младият специалист по отношение на селекцията.

„Талис все още е част от отбора, но не могат да се разберат за нов договор с ръководството. Изцяло ние отговаряме за селекцията на футболистите. Валери Хубчев денонощно ги гледа футболистите. Ако той или аз харесаме някой, гледаме го, след което го предлагаме на г-н Найденов и ако той се съгласи, го вземаме“, завърши наставникът на „червените“.