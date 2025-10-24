ИЗВЪНРЕДНО: Тръмп започва сухопътна операция срещу Венецуела?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви възможни удари срещу Венецуела като част от американската борба с наркотрафика, съобщиха световните агенции.

„Имаме Мексиканския залив и там има много малко лодки, наистина много малко. Честно казано, почти няма дори риболовни кораби. Не искам да навредя на риболовната индустрия, но това се оказа толкова ефективно. Количеството наркотици, които пристигат по море, сега е около 5% от това, което беше преди година, дори под 5%“, заяви Тръмп по време на изказване в Белия дом. - Реклама -

Той подчерта, че разполага със законови правомощия да нанася удари по плавателни съдове, за които се предполага, че превозват наркотици, и намекна, че подобни действия могат да бъдат предприети и на сушата.

„Ще нанесем на Венецуела много мощен удар. Напълно сме готови за това. И вероятно ще се върнем в Конгреса, за да обясним подробно какво точно ще направим, когато започнем сухопътна операция“, допълни американският президент.

В отговор президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че страната му разполага с няколко хиляди руски преносими зенитно-ракетни комплекси, разположени на „ключови позиции в противовъздушната отбрана“.

„Всяка военна сила в света знае за мощта на ‘Игла-С’, а Венецуела има не по-малко от 5000 такива системи“, каза Мадуро.

Междувременно стана ясно, че САЩ са прехвърлили два свръхзвукови бомбардировача B-1 Lancer към крайбрежието на Венецуела в рамките на подготовка за мащабна операция. Според източници на АП, президентът Доналд Тръмп може да се опита да свали от власт Николас Мадуро.

Сутринта на 24 октомври в социалните мрежи започнаха да се разпространяват съобщения за американска атака срещу Венецуела, но към момента няма официално потвърждение на тази информация.