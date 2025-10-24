ИЗВЪНРЕДНО: Тръмп започва сухопътна операция срещу Венецуела?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви възможни удари срещу Венецуела като част от американската борба с наркотрафика, съобщиха световните агенции.
Той подчерта, че разполага със законови правомощия да нанася удари по плавателни съдове, за които се предполага, че превозват наркотици, и намекна, че подобни действия могат да бъдат предприети и на сушата.
В отговор президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че страната му разполага с няколко хиляди руски преносими зенитно-ракетни комплекси, разположени на „ключови позиции в противовъздушната отбрана“.
Междувременно стана ясно, че САЩ са прехвърлили два свръхзвукови бомбардировача B-1 Lancer към крайбрежието на Венецуела в рамките на подготовка за мащабна операция. Според източници на АП, президентът Доналд Тръмп може да се опита да свали от власт Николас Мадуро.
Сутринта на 24 октомври в социалните мрежи започнаха да се разпространяват съобщения за американска атака срещу Венецуела, но към момента няма официално потвърждение на тази информация.
