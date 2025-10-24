НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Извънредно заседание в МС: Какви мерки ще вземе държавата след американските санкции срещу „Лукойл“?

          1
          34
          Министерски съвет
          Министерски съвет
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложат санкции срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената информационна служба.

          - Реклама -

          На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата, както и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, допълниха от пресслужбата.

          На съвещанието доклади по темата ще представят министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

          Мирчев: Искаме извънредно изслушване в парламента заради санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ (ВИДЕО) Мирчев: Искаме извънредно изслушване в парламента заради санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ (ВИДЕО)

          Вчера, 23 октомври, Съединените щати наложиха санкции заради войната в Украйна на две от най-големите руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“. От Вашингтон заявиха, че са готови да предприемат и допълнителни действия, ако Москва не промени поведението си.

          „Призоваваме Русия незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната в Украйна“, заявиха от американската администрация, цитирани от Ройтерс.

          Новината за санкциите беше посрещната с различни реакции от страна на българските политици.

          Христо Расташки: Още преди девет месеца от МЕЧ искахме одържавяване на „Лукойл“ Христо Расташки: Още преди девет месеца от МЕЧ искахме одържавяване на „Лукойл“

          Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложат санкции срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената информационна служба.

          - Реклама -

          На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата, както и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, допълниха от пресслужбата.

          На съвещанието доклади по темата ще представят министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

          Мирчев: Искаме извънредно изслушване в парламента заради санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ (ВИДЕО) Мирчев: Искаме извънредно изслушване в парламента заради санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ (ВИДЕО)

          Вчера, 23 октомври, Съединените щати наложиха санкции заради войната в Украйна на две от най-големите руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“. От Вашингтон заявиха, че са готови да предприемат и допълнителни действия, ако Москва не промени поведението си.

          „Призоваваме Русия незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната в Украйна“, заявиха от американската администрация, цитирани от Ройтерс.

          Новината за санкциите беше посрещната с различни реакции от страна на българските политици.

          Христо Расташки: Още преди девет месеца от МЕЧ искахме одържавяване на „Лукойл“ Христо Расташки: Още преди девет месеца от МЕЧ искахме одържавяване на „Лукойл“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Жълт код за вятър в почти цялата страна – облаци и валежи ще обхванат България

          Дамяна Караджова -
          Днес ще е облачно и от запад на изток ще има валежи от дъжд. След обяд ще спират, най-късно в югоизточните райони и облачността ще се разкъсва.
          Свят

          Лувърът ограбен: крадци оставиха над 150 ДНК следи

          Пламена Ганева -
          Крадците, които в неделя проникнаха в Галерия „Аполон“ на Лувъра и задигнаха бижута на френски кралици и императрици на стойност 88 милиона евро, са...
          Футбол

          Руи Мота: Не заслужавахме да загубим, днешният двубой показва капацитета на Лудогорец

          Николай Минчев -
          "Нещата са такива, каквито са. Ние не можем да контролираме съдията. Той получава пари за това да си върши работата по най-добрия начин. Но...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions