Извънредно заседание в МС: Какви мерки ще вземе държавата след американските санкции срещу „Лукойл“?

Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложат санкции срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената информационна служба.

- Реклама -

На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата, както и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, допълниха от пресслужбата.

На съвещанието доклади по темата ще представят министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Вчера, 23 октомври, Съединените щати наложиха санкции заради войната в Украйна на две от най-големите руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“. От Вашингтон заявиха, че са готови да предприемат и допълнителни действия, ако Москва не промени поведението си.

„Призоваваме Русия незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната в Украйна“, заявиха от американската администрация, цитирани от Ройтерс.

Новината за санкциите беше посрещната с различни реакции от страна на българските политици.