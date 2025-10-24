Яник Синер продължава по график в Австрия

Яник Синер продължи доброто си представяне във Виена, елиминирайки сънародника си Флавио Коболи с 6-2, 7-6(4). Срещата бе част от осминафиналната фаза на надпреварата в Австрия.

След като в първи кръг световния №2 записа най-бързата си победа за сезона, сега изпитанието бе значително по-сериозно. Въпреки това обаче, шампионът от Уимбълдън и Aустрелиън Оупън запази перфектния си баланс в мачовете срещу италиански опоненти в Тура (17-0).

В следващата фаза Синер ще се изправи срещу Александър Бублик.

Шампионът за 2021 година Александър Зверев също се класира за четвъртфиналите. Германецът, който е поставен под номер 2 в схемата, надигра във втория кръг италианеца Матео Арналди с 6-4, 6-4 за 87 минути.

Зверев реализира по един пробив и в двата сета, не загуби подаването си нито веднъж и показа игра на много високо ниво. В следващия кръг той ще играе с Талон Грийкспор от Нидерландия.

В последния мач за деня Лоренцо Музети победи Томас Мартин Ечевери с 6-3, 6-4. Италианецът завърши с 19 уинъра и 6 непредизвикани грешки срещу 16-10 за съперника. В следващия кръг четвъртият поставен ще играе срещу Корентен Муте. |