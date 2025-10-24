НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Яник Синер продължава по график в Австрия

          В следващата фаза италианецът ще се изправи срещу Александър Бублик

          0
          9
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Яник Синер продължи доброто си представяне във Виена, елиминирайки сънародника си Флавио Коболи с 6-2, 7-6(4). Срещата бе част от осминафиналната фаза на надпреварата в Австрия.

          - Реклама -

          След като в първи кръг световния №2 записа най-бързата си победа за сезона, сега изпитанието бе значително по-сериозно. Въпреки това обаче, шампионът от Уимбълдън и Aустрелиън Оупън запази перфектния си баланс в мачовете срещу италиански опоненти в Тура (17-0).

          В следващата фаза Синер ще се изправи срещу Александър Бублик.

          Шампионът за 2021 година Александър Зверев също се класира за четвъртфиналите. Германецът, който е поставен под номер 2 в схемата, надигра във втория кръг италианеца Матео Арналди с 6-4, 6-4 за 87 минути.

          Зверев реализира по един пробив и в двата сета, не загуби подаването си нито веднъж и показа игра на много високо ниво. В следващия кръг той ще играе с Талон Грийкспор от Нидерландия.

          В последния мач за деня Лоренцо Музети победи Томас Мартин Ечевери с 6-3, 6-4. Италианецът завърши с 19 уинъра и 6 непредизвикани грешки срещу 16-10 за съперника. В следващия кръг четвъртият поставен ще играе срещу Корентен Муте. |

          Яник Синер продължи доброто си представяне във Виена, елиминирайки сънародника си Флавио Коболи с 6-2, 7-6(4). Срещата бе част от осминафиналната фаза на надпреварата в Австрия.

          - Реклама -

          След като в първи кръг световния №2 записа най-бързата си победа за сезона, сега изпитанието бе значително по-сериозно. Въпреки това обаче, шампионът от Уимбълдън и Aустрелиън Оупън запази перфектния си баланс в мачовете срещу италиански опоненти в Тура (17-0).

          В следващата фаза Синер ще се изправи срещу Александър Бублик.

          Шампионът за 2021 година Александър Зверев също се класира за четвъртфиналите. Германецът, който е поставен под номер 2 в схемата, надигра във втория кръг италианеца Матео Арналди с 6-4, 6-4 за 87 минути.

          Зверев реализира по един пробив и в двата сета, не загуби подаването си нито веднъж и показа игра на много високо ниво. В следващия кръг той ще играе с Талон Грийкспор от Нидерландия.

          В последния мач за деня Лоренцо Музети победи Томас Мартин Ечевери с 6-3, 6-4. Италианецът завърши с 19 уинъра и 6 непредизвикани грешки срещу 16-10 за съперника. В следващия кръг четвъртият поставен ще играе срещу Корентен Муте. |

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ISW: Кремъл за първи път нарече САЩ враг на Русия

          Иван Христов -
          Висши служители на Кремъл публично определиха Съединените щати и президента Доналд Тръмп като противници и „неприятелски“ настроени към Русия в отговор на санкциите срещу...
          Баскетбол

          Шей Гилджъс-Александър изригна с 55 точки в битката на ОКС срещу Индиана

          Николай Минчев -
          Шей Гилджъс-Алекзандър реализира рекордните в кариерата си 55 точки, за да помогне на Оклахома Сити за успеха със 141:135 след две продължения над Индиана....
          Свят

          Брюксел в търсене на формула: как да се използват руските пари за Украйна

          Дамяна Караджова -
          Европейските лидери не успяха да се споразумеят за схема за използване на замразените руски активи в западни банки

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions