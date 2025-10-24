НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Япония вдига темпото: 2% за отбрана до 2027 г. вместо 2029

          0
          8
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Новият министър-председател на Япония Санае Такаичи обяви, че страната ще се стреми да постигне целта за увеличаване на военните разходи до 2% от БВП с две години по-рано от първоначално планираното, предаде АФП.

          В първата си програмна реч Такаичи подчерта, че „военните дейности на Китай, Северна Корея и Русия“ представляват нарастваща заплаха за сигурността на Япония.

          - Реклама -

          Премиерът засегна и темата за чуждестранните работници, като призна, че страната се нуждае от повече имигранти заради намаляващото население и недостига на работна ръка. В същото време тя предупреди, че нарушенията на правилата от страна на някои чужденци пораждат обществено напрежение.

          „Докато ясно разграничаваме тези реакции от ксенофобията, правителството ще реагира решително на подобни действия“, заяви Такаичи.

          Новият министър-председател на Япония Санае Такаичи обяви, че страната ще се стреми да постигне целта за увеличаване на военните разходи до 2% от БВП с две години по-рано от първоначално планираното, предаде АФП.

          В първата си програмна реч Такаичи подчерта, че „военните дейности на Китай, Северна Корея и Русия“ представляват нарастваща заплаха за сигурността на Япония.

          - Реклама -

          Премиерът засегна и темата за чуждестранните работници, като призна, че страната се нуждае от повече имигранти заради намаляващото население и недостига на работна ръка. В същото време тя предупреди, че нарушенията на правилата от страна на някои чужденци пораждат обществено напрежение.

          „Докато ясно разграничаваме тези реакции от ксенофобията, правителството ще реагира решително на подобни действия“, заяви Такаичи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Покер измама достойна за холивудски сюжет: Известни личности загубиха милиони

          Пламена Ганева -
          Известни личности, професионални спортисти и богати комарджии станаха жертва на сложна покер измама, организирана от италианските престъпни фамилии Бонано, Гамбино, Лучезе и Геновезе, съобщава...
          Общество

          Сърбия – първата в Европа, която ще изпита новата руска противоракова ваксина

          Пламена Ганева -
          В пореден пример на т.нар. „ваксинна дипломация“ Русия намира подкрепа в Европа чрез Сърбия, пише италианското издание Corriere della Sera. Белград ще бъде първата...
          Политика

          Турската опозиция се готви за 39-и редовен конгрес в Анкара

          Пламена Ганева -
          Основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – ще проведе 39-ия си редовен конгрес между 28 и 30 ноември 2025 г. в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions