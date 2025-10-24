Япония вдига темпото: 2% за отбрана до 2027 г. вместо 2029

Новият министър-председател на Япония Санае Такаичи обяви, че страната ще се стреми да постигне целта за увеличаване на военните разходи до 2% от БВП с две години по-рано от първоначално планираното, предаде АФП.

В първата си програмна реч Такаичи подчерта, че „военните дейности на Китай, Северна Корея и Русия“ представляват нарастваща заплаха за сигурността на Япония.

Премиерът засегна и темата за чуждестранните работници, като призна, че страната се нуждае от повече имигранти заради намаляващото население и недостига на работна ръка. В същото време тя предупреди, че нарушенията на правилата от страна на някои чужденци пораждат обществено напрежение.