Юрий Подоляка, един от най-четените руски военни блогъри (с над 3,1 милиона абонати), смята, че след обявяването на последните санкции от страна на САЩ, Русия има пълна свобода да нанесе удари по ключови логистични центрове на украинските въоръжени сили.

„Военно-космическите сили (ВКС) на Русия за първи път удариха едно от основните пристанища на Украйна с КАБ… Нови, 500-килограмови. С ракета-носител за увеличение на обхвата им до 200 км“, пише Подоляка. „Пристанище Южни, заедно с пристанището Черноморск (бивш Иличевск), са двете основни пристанища на Украйна. Те обработват не само голям износ, но и внос на значително количество военна техника, боеприпаси и петролни продукти. Унищожаването на възможността за приемане на тези товари е съществен фактор, който може да повлияе на хода на военната кампания“.

Според Подоляка тези пристанища трябва да бъдат блокирани, а новите 500-килограмови КАБ „с ускорители“ биха могли значително да помогнат за решаването на този проблем, ако бъде взето „политическо решение“ за това.

„И изглежда, че такова е взето. Дори след като Тръмп „си изми ръцете“ по въпроса. Както казах вчера, това решение на САЩ значително ни развързва ръцете на фронтовата линия. И днес виждаме това в примера с пристанището в Южни (Одеска област)“, отбелязва Юрий Подоляка.