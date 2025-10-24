НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Юрий Подоляка след удара с КАБ в Одеса: Решението на Тръмп ни развърза ръцете на фронта

          0
          345
          КАБ в Одеса
          КАБ в Одеса
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Юрий Подоляка, един от най-четените руски военни блогъри (с над 3,1 милиона абонати), смята, че след обявяването на последните санкции от страна на САЩ, Русия има пълна свобода да нанесе удари по ключови логистични центрове на украинските въоръжени сили.

          - Реклама -

          „Военно-космическите сили (ВКС) на Русия за първи път удариха едно от основните пристанища на Украйна с КАБ… Нови, 500-килограмови. С ракета-носител за увеличение на обхвата им до 200 км“, пише Подоляка. „Пристанище Южни, заедно с пристанището Черноморск (бивш Иличевск), са двете основни пристанища на Украйна. Те обработват не само голям износ, но и внос на значително количество военна техника, боеприпаси и петролни продукти. Унищожаването на възможността за приемане на тези товари е съществен фактор, който може да повлияе на хода на военната кампания“.

          Според Подоляка тези пристанища трябва да бъдат блокирани, а новите 500-килограмови КАБ „с ускорители“ биха могли значително да помогнат за решаването на този проблем, ако бъде взето „политическо решение“ за това.

          „И изглежда, че такова е взето. Дори след като Тръмп „си изми ръцете“ по въпроса. Както казах вчера, това решение на САЩ значително ни развързва ръцете на фронтовата линия. И днес виждаме това в примера с пристанището в Южни (Одеска област)“, отбелязва Юрий Подоляка.

          Юрий Подоляка, един от най-четените руски военни блогъри (с над 3,1 милиона абонати), смята, че след обявяването на последните санкции от страна на САЩ, Русия има пълна свобода да нанесе удари по ключови логистични центрове на украинските въоръжени сили.

          - Реклама -

          „Военно-космическите сили (ВКС) на Русия за първи път удариха едно от основните пристанища на Украйна с КАБ… Нови, 500-килограмови. С ракета-носител за увеличение на обхвата им до 200 км“, пише Подоляка. „Пристанище Южни, заедно с пристанището Черноморск (бивш Иличевск), са двете основни пристанища на Украйна. Те обработват не само голям износ, но и внос на значително количество военна техника, боеприпаси и петролни продукти. Унищожаването на възможността за приемане на тези товари е съществен фактор, който може да повлияе на хода на военната кампания“.

          Според Подоляка тези пристанища трябва да бъдат блокирани, а новите 500-килограмови КАБ „с ускорители“ биха могли значително да помогнат за решаването на този проблем, ако бъде взето „политическо решение“ за това.

          „И изглежда, че такова е взето. Дори след като Тръмп „си изми ръцете“ по въпроса. Както казах вчера, това решение на САЩ значително ни развързва ръцете на фронтовата линия. И днес виждаме това в примера с пристанището в Южни (Одеска област)“, отбелязва Юрий Подоляка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руснаците тайно са се приближили до Херсон с РСЗО и са разгромили украинските позиции със съкрушителна сутрешна канонада (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Тази сутрин, 24 октомври, руската армия нанесе удар по Херсон, използвайки реактивни системи за залпов огън (РСЗО), като проближи оръжията на левия бряг на...
          Война

          Путин събра Съвета за сигурност на Русия, обяви засилване на мерките за борба с тероризма

          Иван Христов -
          На брифинг с постоянните членове на Съвета за сигурност руският президент Владимир Путин поиска да се обсъди засилването и подобряването на мерките за борба...
          Война

          Главният преговарящ на Путин внезапно пристигна в САЩ

          Иван Христов -
          Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален пратеник на руския президент Владимир Путин, неочаквано пристигна в САЩ за официални...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions