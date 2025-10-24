Кабинетът гарантира: Предприети са мерки за сигурността на рафинерията в Бургас

Рафинерията в Бургас е стратегически обект за националната сигурност, поради което са предприети допълнителни мерки от службите и МВР, включително осигуряване на капацитет, жива сила и засилен контрол, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседание на Министерския съвет.
Министърът увери, че България не е изолирана в ситуацията, тъй като и други европейски държави имат рафинерии, засегнати от санкциите, и подчерта, че се работи в тясно сътрудничество с партньорите от ЕС за изготвяне на механизми за решаване на възникналите казуси.
Георгиев подчерта, че „заиграването от политически опоненти с темата не е държавническо поведение“ и призова да не се всява паника сред хората.
Според министъра включването на бургаската рафинерия в санкционния списък е резултат от това, че тя е част от собствеността на руската компания „Лукойл“, чиито дружества попадат под санкциите на САЩ.
Той допълни, че се предприемат мерки във всички направления – снабдяване, сигурност и правна координация за ефективното прилагане на санкциите.
