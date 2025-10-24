Кабинетът гарантира: Предприети са мерки за сигурността на рафинерията в Бургас

Рафинерията в Бургас е стратегически обект за националната сигурност, поради което са предприети допълнителни мерки от службите и МВР, включително осигуряване на капацитет, жива сила и засилен контрол, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседание на Министерския съвет.

„Това не е повод за паника, а за повишаване на вниманието, за актуализация на оценката на риска и за предприемане на адекватни действия от страна на службите, които са отговорни за това", подчерта Георгиев.

Министърът увери, че България не е изолирана в ситуацията, тъй като и други европейски държави имат рафинерии, засегнати от санкциите, и подчерта, че се работи в тясно сътрудничество с партньорите от ЕС за изготвяне на механизми за решаване на възникналите казуси.

„Заварените стари планове от преди две години са неактуални, поради което правителството разработва нов такъв за изход от ситуацията. Ние сме във връзка с американските ни партньори и със службата, която налага тези санкции, с оглед тяхното прилагане по правилен начин и за обезпечаване на работата на рафинерията. Това е от изключително значение. От късната вечер след налагането на санкциите сме в постоянен контакт“, заяви министърът на правосъдието.

Георгиев подчерта, че „заиграването от политически опоненти с темата не е държавническо поведение“ и призова да не се всява паника сред хората.

„Европа се намира в нова ситуация, за която заедно с партньорите търсим адекватни решения, за да се гарантират дългосрочно доставките – понастоящем такива гаранции има“, посочи той.

Според министъра включването на бургаската рафинерия в санкционния списък е резултат от това, че тя е част от собствеността на руската компания „Лукойл“, чиито дружества попадат под санкциите на САЩ.

„Имаме нова ситуация. Новата ситуация е включването на рафинерията, която е стратегически най-важният енергиен обект в България, в санкционния списък“, заяви Георгиев.

Той допълни, че се предприемат мерки във всички направления – снабдяване, сигурност и правна координация за ефективното прилагане на санкциите.