Какво се случи в Лига Европа?

Третият кръг в основната фаза на Лига Европа донесе втора загуба в надпреварата за българския шампион Лудогорец. Родният първенец отстъпи като гост на Йънг Бойс с 3:2. Изненадващи поражения допуснаха Рома, Астън Вила и Лил.

Всички резултати:

Го Ахед Йигълс – Астън Вила 2:1

Генк – Бетис 0:0

Лион – Базел 2:0

Брага – Цървена Звезда 2:0

Бран – Рейнджърс 3:0

Залцбург – Ференцварош 2:3

Фенербахче – Щутгарт 1:0

ФКСБ – Болоня 1:2

Рома – Виктория Пилзен 1:2

Йънг Бойс – Лудогорец 3:2

Лил – ПАОК 3:4

Макаби Тел Авив – Митдиланд 0:3

Малмьо – Динамо Загреб 1:1

Нотингам – Порто 2:0

Фрайбург – Утрехт 2:0

Селта – Ница 2:1

Селтик – Щурм Грац 2:1

Фейенорд – Панатинайкос 3:1