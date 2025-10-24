НА ЖИВО
          - Реклама -
          Какво се случи в Лига Европа?

          Снимка: bnr.bg
          Третият кръг в основната фаза на Лига Европа донесе втора загуба в надпреварата за българския шампион Лудогорец. Родният първенец отстъпи като гост на Йънг Бойс с 3:2. Изненадващи поражения допуснаха Рома, Астън Вила и Лил.

          Всички резултати:

          Го Ахед Йигълс – Астън Вила 2:1

          Генк – Бетис 0:0

          Лион – Базел 2:0

          Брага – Цървена Звезда 2:0

          Бран – Рейнджърс 3:0

          Залцбург – Ференцварош 2:3

          Фенербахче – Щутгарт 1:0

          ФКСБ – Болоня 1:2

          Рома – Виктория Пилзен 1:2

          Йънг Бойс – Лудогорец 3:2

          Лил – ПАОК 3:4

          Макаби Тел Авив – Митдиланд 0:3

          Малмьо – Динамо Загреб 1:1

          Нотингам – Порто 2:0

          Фрайбург – Утрехт 2:0

          Селта – Ница 2:1

          Селтик – Щурм Грац 2:1

          Фейенорд – Панатинайкос 3:1

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

