Какво се случи в Лига Европа?

Третият кръг в основната фаза на Лига Европа донесе втора загуба в надпреварата за българския шампион Лудогорец. Родният първенец отстъпи като гост на Йънг Бойс с 3:2. Изненадващи поражения допуснаха Рома, Астън Вила и Лил.
Всички резултати:
Го Ахед Йигълс – Астън Вила 2:1
Генк – Бетис 0:0
Лион – Базел 2:0
Брага – Цървена Звезда 2:0
Бран – Рейнджърс 3:0
Залцбург – Ференцварош 2:3
Фенербахче – Щутгарт 1:0
ФКСБ – Болоня 1:2
Рома – Виктория Пилзен 1:2
Йънг Бойс – Лудогорец 3:2
Лил – ПАОК 3:4
Макаби Тел Авив – Митдиланд 0:3
Малмьо – Динамо Загреб 1:1
Нотингам – Порто 2:0
Фрайбург – Утрехт 2:0
Селта – Ница 2:1
Селтик – Щурм Грац 2:1
Фейенорд – Панатинайкос 3:1