Кървав взрив на гара в Овруч: четирима загинали, 12 ранени

Тежък инцидент разтърси тази сутрин украинския град Овруч в Житомирска област. Мъж взриви граната на перона на железопътната гара по време на проверка на документи от гранични служители.

- Реклама -

По официална информация от полицията, експлозията е станала около 10:50 ч. Към 13:00 ч. вече е било потвърдено, че четирима души са загинали, а други 12 са били ранени и транспортирани в болници.

Сред жертвите е 23-годишен жител на Харков – мъжът, държал взривното устройство, както и три жени на възраст 29, 58 и 82 години от Коростенски район. Сред загиналите има и жена-граничар.

Разследването показва, че по време на проверка на документи на пътници, мъжът извадил граната и последвал мощен взрив. Според украинската Гранична служба, извършителят е бил задържан преди време за опит за незаконно преминаване на държавната граница в западния участък.

При експлозията са ранени двама военнослужещи и десет цивилни граждани.

Полицията е образувала наказателно производство за умишлено убийство, посегателство срещу живота на служител на реда и незаконно боравене с оръжие и взривни вещества.

Местното издание Korosten Today съобщава, че според първоначални данни мъжът е детонирал гранатата по време на задържането си във влака.

Силите на реда продължават огледа на място и разпитите на свидетели. Районът около жп гарата остава отцепен.