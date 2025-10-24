Киселова свиква извънредно заседание на парламента във вторник

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова свиква извънредно пленарно заседание на парламента на 28 октомври 2025 г. (вторник) от 13:00 часа, съобщиха от правителствената пресслужба.

Разпореждането е направено на основание чл. 78, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 40, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които дават право на председателя да свика заседание по своя инициатива или по искане на една трета от народните представители.

В дневния ред е включена единствена точка – второ гласуване на промените в Закона за лечебните заведения. Общият законопроект е изготвен от Комисията по здравеопазването въз основа на няколко законопроекта, внесени през юли от различни парламентарни групи:

от Цончо Ганев и група народни представители (11 юли 2025 г.);

(11 юли 2025 г.); от Асен Василев и група народни представители (11 юли 2025 г.);

(11 юли 2025 г.); от Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов (18 юли 2025 г.).

Промените целят актуализация на регламента за функционирането на лечебните заведения, както и по-ясни правила за управлението, финансирането и контрола върху медицинските дейности, извършвани от държавни и частни структури. Очаква се в хода на заседанието да бъдат обсъдени и текстове, свързани с подобряване на достъпа до здравни услуги, кадровата обезпеченост в болниците и мерките за стабилизиране на сектора.

Това ще бъде първото извънредно заседание на Народното събрание след есенната сесия, като според парламентарни източници то може да продължи и след предвидения час, ако законопроектът изисква допълнителни обсъждания.

С решението си Наталия Киселова подчертава значимостта на темата за здравеопазването и необходимостта реформите в сектора да бъдат приети без забавяне, за да могат да влязат в сила преди края на календарната година.