НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Китара на групата Oasis бе продадена на търг за 385 000 долара

          0
          4
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Електрическа китара, използвана от Ноел Галъхър от британската рок група Oasis, беше продадена в Лондон за 289 800 паунда (385 541 долара), съобщи аукционната къща Propstore.

          - Реклама -

          Китарата Gibson ES-355 в цвят черешово червено е известна с това, че е била повредена по време на кавгата, довела до разпадането на групата през август 2009 г.

          Тя беше повредена от братът на Ноел и съосновател на Oasis Лиам по време на сбиване зад кулисите между двамата братя на фестивала Rock en Seine в Париж, точно преди да излязат на сцената.

          Концертът беше отменен и Ноел обяви, че напуска Oasis.

          През август миналата година групата обяви, че ще се събере отново за световно турне през 2025 г., което в момента е в процес на реализация.

          Китарата беше по-късно поправена и продадена за 385 000 евро (445 000 долара) на търг в Париж през 2022 г., предаде АФП.

          Тази продажба, която се състоя на 23 октомври, според Propstore, беше значително под максималната оценка на китарата преди търга от 500 000 лири.

          На търга бяха продадени и ръчно написани текстове на песни от Ноел Галъхър за 75 600 лири.

          Чифт слънчеви очила, носени от Елвис Пресли, бяха продадени за 75 600 лири, а бялата шапка на Майкъл Джексън, носена в музикалния клип „Smooth Criminal“, беше продадена за 50 400 лири.

          Електрическа китара, използвана от Ноел Галъхър от британската рок група Oasis, беше продадена в Лондон за 289 800 паунда (385 541 долара), съобщи аукционната къща Propstore.

          - Реклама -

          Китарата Gibson ES-355 в цвят черешово червено е известна с това, че е била повредена по време на кавгата, довела до разпадането на групата през август 2009 г.

          Тя беше повредена от братът на Ноел и съосновател на Oasis Лиам по време на сбиване зад кулисите между двамата братя на фестивала Rock en Seine в Париж, точно преди да излязат на сцената.

          Концертът беше отменен и Ноел обяви, че напуска Oasis.

          През август миналата година групата обяви, че ще се събере отново за световно турне през 2025 г., което в момента е в процес на реализация.

          Китарата беше по-късно поправена и продадена за 385 000 евро (445 000 долара) на търг в Париж през 2022 г., предаде АФП.

          Тази продажба, която се състоя на 23 октомври, според Propstore, беше значително под максималната оценка на китарата преди търга от 500 000 лири.

          На търга бяха продадени и ръчно написани текстове на песни от Ноел Галъхър за 75 600 лири.

          Чифт слънчеви очила, носени от Елвис Пресли, бяха продадени за 75 600 лири, а бялата шапка на Майкъл Джексън, носена в музикалния клип „Smooth Criminal“, беше продадена за 50 400 лири.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          САЩ изпращат самолетоносач за борба с наркотрафикантите в Латинска Америка

          Владимир Висоцки -
          Вашингтон разполага самолетоносач и съпътстващи кораби за борба с наркотрафикантските организации в Латинска Америка, съобщи Пентагонът, което бележи значително увеличение на военната мощ на...
          Лайфстайл

          Въвеждат Тейлър Суифт в Залата на славата на авторите на песни

          Десислава Димитрова -
          Асошиейтед прес съобщи, че сред новите членове на Залата на славата на авторите на песни за 2026 г. са Тейлър Суифт, Ел Ел Куул Джей, Кени Логинс, Пинк, Сара Маклоклън и Дейвид Бърн от Talking Heads.
          Война

          Главният преговарящ на Путин внезапно пристигна в САЩ

          Иван Христов -
          Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален пратеник на руския президент Владимир Путин, неочаквано пристигна в САЩ за официални...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions