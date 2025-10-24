Китара на групата Oasis бе продадена на търг за 385 000 долара

Електрическа китара, използвана от Ноел Галъхър от британската рок група Oasis, беше продадена в Лондон за 289 800 паунда (385 541 долара), съобщи аукционната къща Propstore.

Китарата Gibson ES-355 в цвят черешово червено е известна с това, че е била повредена по време на кавгата, довела до разпадането на групата през август 2009 г.

Тя беше повредена от братът на Ноел и съосновател на Oasis Лиам по време на сбиване зад кулисите между двамата братя на фестивала Rock en Seine в Париж, точно преди да излязат на сцената.

Концертът беше отменен и Ноел обяви, че напуска Oasis.

През август миналата година групата обяви, че ще се събере отново за световно турне през 2025 г., което в момента е в процес на реализация.

Китарата беше по-късно поправена и продадена за 385 000 евро (445 000 долара) на търг в Париж през 2022 г., предаде АФП.

Тази продажба, която се състоя на 23 октомври, според Propstore, беше значително под максималната оценка на китарата преди търга от 500 000 лири.

На търга бяха продадени и ръчно написани текстове на песни от Ноел Галъхър за 75 600 лири.

Чифт слънчеви очила, носени от Елвис Пресли, бяха продадени за 75 600 лири, а бялата шапка на Майкъл Джексън, носена в музикалния клип „Smooth Criminal“, беше продадена за 50 400 лири.