Китай и Индия преразглеждат вноса на руски петрол след новите санкции на САЩ

Новите американски санкции срещу Русия вече дават отражение върху глобалния петролен пазар. Според информация на агенция „Ройтерс“, четирите най-големи китайски държавни петролни компании временно спират покупките на руски петрол, докато установят дали са засегнати от новите ограничения.

„Американските санкции са накарали големите китайски държавни петролни компании да спрат покупките на руски петрол в краткосрочен план“, посочват източници от търговски фирми. - Реклама -

Китай е сред основните купувачи на руски суров петрол, но значителна част от доставките не минава през държавните корпорации, а през множество малки, независими рафинерии, което прави официалните данни силно разнородни.

Същевременно индийските рафинерии, които са най-големият купувач на руски петрол, превозван по море, също обмислят рязко намаляване на вноса, съобщават представители на петролния сектор пред западни медии.

Политическите реакции

Руският президент Владимир Путин коментира новите мерки с присъщото си спокойствие:

„Първо – тук няма нищо ново. Да, санкциите имат сериозен характер и могат да имат определени последствия, но съществено няма да се отразят на нашето икономическо самочувствие“, заяви той.

Съвсем различен тон прозвуча от френския президент Еманюел Макрон, който определи решението на Вашингтон като ключов момент в икономическата изолация на Москва.

„Това е тежък удар върху финансирането на военната агресия на Русия. За първи път от началото на конфликта руската икономика започва да страда по-сериозно. Вярвам, че това е истински повратен момент, който, в комбинация с европейските санкции, ще има осезаем ефект“, подчерта Макрон.

Междувременно рафинериите по света – както в Азия, така и в Европа – започнаха собствени проверки, за да се уверят, че не попадат под санкционен риск при работа с руски доставчици.