Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу е разследван и за шпионаж

Арестуваният и отстранен от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу е бил включен в разследване за шпионаж, потвърди Главната прокуратура на Истанбул. Очаква се Имамоглу да бъде разпитан по обвиненията, които прокуратурата определя като „сериозни и с международен елемент“.

По същия случай е бил задържан и турският журналист Мердан Янардаг. Полицията е извършила обиски в офиса му в редакцията на телевизия ТЕЛЕ1 и в жилището му.

Според официалното изявление, разследването е продължение на по-старо дело, свързано с ареста на бизнесмена Хюсеин Гюн на 4 юли. Той е бил заподозрян, че действа от името на чужди държави и използва криптирани средства за комуникация за обмен на секретна информация.

Разследващите твърдят, че цифровите доказателства, иззети от Гюн, включват снимки на военно оборудване, израелски паспорти и ръчно написани документи, както и контакти с лица, разследвани по-рано за тероризъм. Открити са и връзки с чуждестранни консулски служители и предполагаеми агенти на разузнавателни служби.

Финансовата експертиза е установила, че бизнесменът е извършвал значителни парични преводи в Турция и в чужбина, въпреки че нямал активна бизнес дейност. Той е изтеглил 85 милиона турски лири (около 2,02 милиона долара) в брой, без да има отчетени транзакции, които да оправдаят произхода на средствата.

Разследването се разширява, като властите проверяват възможни политически и медийни връзки между задържаните лица.