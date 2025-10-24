КМИС: 85% от украинците имат негативно отношение към руснаците

В момента 91% от украинците се отнасят негативно към Русия и 85% имат негативно мнение относно руснаците. Това показаха резултатите от проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС), проведено от 2 до 14 септември 2025 г., пише „Украинская правда“.

Социолозите отбелязаха, че през 2024 г. съответно отношението към Русия е било 93% и 83%. Разликата в сравнение с текущите данни е в рамките на допустимата грешка, което означава, че не е имало промяна през последната година.

КМИС отбелязва, че същата тенденция, наблюдавана от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г., по същество се е запазила: постоянно негативно отношение към Русия и руснаците.

Респондентите бяха попитани също: „Какво е вашето общо отношение към руснаците (жители на Русия)?“ В момента само 8% от украинците имат положително отношение към руснаците (жители на Русия), докато 85% имат негативно отношение към тях. Цифрите бяха почти идентични през 2024 г. и ситуацията не се е променила през последната година.

Към септември 2025 г. абсолютното мнозинство от украинците във всички региони – от 91% на Запад и до 73% на Изток – са имали негативно отношение към руснаците, живеещи в Русия. Делът на тези, които продължават да имат положително отношение към тях, не надвишава 14% (на Изток).

Всъщност 82% от всички анкетирани (83% на Запад, 84% в Центъра, 76% на Юга и 78% на Изток) са отговорили, че руснаците, живеещи в Русия, изобщо не трябва да бъдат допускани в Украйна.

„През 2024 г. цифрите са били почти идентични, което означава, че украинците имат много критично отношение към руснаците, живеещи в Русия, във всички региони, включително на Изток“, според КМИС

Социолозите също така казват, че когато украинците изразяват критично мнение за руснаците, живеещи в Русия, те е по-вероятно да се позовават на „политическо“ определение за руснаци, отколкото на етническо.

По-специално, според социолозите, отношението към украинците в Русия е малко по-добро, отколкото към руснаците, но все още е категорично негативно. Например, 49% от анкетираните смятат, че украинците в Русия изобщо не трябва да бъдат допускани в Украйна.

„Това означава, че за украинците в Украйна дори етническите украинци в Русия са врагове, тъй като най-вероятно се възприемат като част от „руския свят“, което е по-широко политическо понятие от по-тясното определение за „етнически руснаци“, отбелязва Киевският международен институт по социология.