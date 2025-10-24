НА ЖИВО
          Компютърен срив приземи всички полети на „Аляска еърлайнс" в САЩ

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Американската авиокомпания „Аляска еърлайнс“ временно спря всички свои полети на територията на САЩ заради масова компютърна повреда, съобщиха от компанията. Инцидентът настъпва едва три месеца след предишен подобен блокаж, който също доведе до сериозни затруднения в графика на авиопревозвача.

          „Работим активно за възстановяване на системите и ще подновим полетите възможно най-скоро“, посочиха от авиокомпанията в кратко изявление.

          „Аляска еърлайнс“ е петата по големина авиокомпания в САЩ и е базирана в Сиатъл. Заради повредата са засегнати и полетите на нейната дъщерна компания „Хърайзън еър“, която обслужва редица вътрешни линии по Западното крайбрежие.

          Инцидентът предизвика хаос на няколко американски летища, където десетки полети бяха задържани или отменени, а пътници останаха блокирани в чакалните.

          Според анализатори, повтарящите се сривове в компютърните системи на авиокомпаниите подчертават зависимостта на авиационния сектор от технологичната инфраструктура и нуждата от по-сериозни инвестиции в киберсигурността и системната устойчивост.

