Костадинов: Желязков да спре да слуша онези около него, които говорят за продажбата на „Лукойл“

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов призова премиера Росен Желязков „да спре да слуша онези около него, които му говорят как трябва да се продаде бизнесът на ‘Лукойл’ в България“.

„Това представлява директна намеса в делата на една частна компания. При това една от най-сериозните в света. Такава намеса може да предизвика ответни действия – съдебни дела и други подобни акции от страна на собственика, който е огромна транснационална компания с бази в Нидерландия и Швейцария“, заяви Костадинов пред журналисти в парламента. - Реклама -

Според него подобни действия могат да доведат до сериозни финансови щети за България.

„Да не стане така, че България после да плаща десетки милиарди за щети, причинени от хора, които трудно могат да разделят на две магарета три купи сено“, допълни лидерът на „Възраждане“.

Костадинов коментира и последните санкции на САЩ срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, наложени заради войната в Украйна.

„Германия вчера много бързо реагира на новината за санкциите, като заяви, че ще поиска германското подразделение на ‘Роснефт’ да бъде освободено от действието на тези санкции. Оказва се, че има такъв механизъм, и германските дипломати ще разговарят с американските си колеги, за да поискат изключение“, каза той.

По думите му българското правителство трябва да се съсредоточи върху запазването на работата на рафинерията в Бургас, а не върху опити за „преразпределяне на собствеността“.

„Най-елементарното нещо, което може да направи правителството в момента, е не да мисли как да открадне бизнеса на ‘Лукойл’, за да го даде на Пеевски или за да угоди на Ивайло Мирчев, а да направи така, че да запази функционирането на рафинерията в България“, посочи Костадинов.

Той добави, че европейската практика показва възможности за защита на националния интерес, и настоя управляващите да предприемат реални действия.

Костадинов коментира и напрежението в парламента: