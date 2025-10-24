Костадинов: Желязков да спре да слуша онези около него, които говорят за продажбата на „Лукойл“

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов призова премиера Росен Желязков „да спре да слуша онези около него, които му говорят как трябва да се продаде бизнесът на ‘Лукойл’ в България“.
Според него подобни действия могат да доведат до сериозни финансови щети за България.
Костадинов коментира и последните санкции на САЩ срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, наложени заради войната в Украйна.
По думите му българското правителство трябва да се съсредоточи върху запазването на работата на рафинерията в Бургас, а не върху опити за „преразпределяне на собствеността“.
Той добави, че европейската практика показва възможности за защита на националния интерес, и настоя управляващите да предприемат реални действия.
Костадинов коментира и напрежението в парламента:
