Лудогорец с нова загуба в Европа след мач с 5 гола

Лудогорец загуби с 2:3 като гост на Йънг Бойс в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа, игран на стадион „Ванкдорф“ в Берн.

Петър Станич изведе „орлите“ напред в 27-ата минута след подаване на Бърнард Текпетей, но домакините обърнаха резултата. Райън Равелосон изравни в края на първото полувреме, а след почивката Кристиан Фаснахт (53’) и Крис Бедиа (63’, дузпа) донесоха успеха на швейцарците. Иван Йорданов оформи крайното 3:2 в добавеното време.

Йънг Бойс вече има 6 точки и заема 13-о място в класирането, докато Лудогорец е 26-и с 3 точки след една победа и две загуби.