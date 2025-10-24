„Лукойл“ ще трябва да продаде рафинерията си Petrotel в Румъния

Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи санкции срещу най-големите руски петролни компании — „Роснефт“ и „Лукойл“ — има конкретни последици из цяла Европа.

- Реклама -

Държавният секретар по енергетиката на Румъния Кристиан Бушой заяви пред „Политико“, че „Лукойл“ ще бъде „задължена“ да продаде своята рафинерия Petrotel в южно-централната част на страната до края на следващия месец.

Според изданието, правителството на Нидерландия също смята, че бързата продажба на дела на „Лукойл“ в рафинерията Zeeland в югозападната част на страната е „най-вероятният сценарий“.

Министерството на финансите на Съединените щати официално наложи санкции срещу водещите руски петролни компании „Роснефт“, „Лукойл“ и техните дъщерни дружества. Вашингтон призова Москва „незабавно“ да се съгласи да прекрати войната срещу Украйна.

Руският президент Владимир Путин заяви, че новите американски санкции са сериозни, но няма да засегнат руската икономика. Той ги определи като опит за натиск и неприятелски акт, който не допринася за укрепване на руско-американските отношения.