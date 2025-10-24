НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          „Лукойл“ ще трябва да продаде рафинерията си Petrotel в Румъния

          0
          1
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи санкции срещу най-големите руски петролни компании — „Роснефт“ и „Лукойл“ — има конкретни последици из цяла Европа.

          - Реклама -

          Държавният секретар по енергетиката на Румъния Кристиан Бушой заяви пред „Политико“, че „Лукойл“ ще бъде „задължена“ да продаде своята рафинерия Petrotel в южно-централната част на страната до края на следващия месец.

          Според изданието, правителството на Нидерландия също смята, че бързата продажба на дела на „Лукойл“ в рафинерията Zeeland в югозападната част на страната е „най-вероятният сценарий“.

          Министерството на финансите на Съединените щати официално наложи санкции срещу водещите руски петролни компании „Роснефт“, „Лукойл“ и техните дъщерни дружества. Вашингтон призова Москва „незабавно“ да се съгласи да прекрати войната срещу Украйна.

          Руският президент Владимир Путин заяви, че новите американски санкции са сериозни, но няма да засегнат руската икономика. Той ги определи като опит за натиск и неприятелски акт, който не допринася за укрепване на руско-американските отношения.

          Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи санкции срещу най-големите руски петролни компании — „Роснефт“ и „Лукойл“ — има конкретни последици из цяла Европа.

          - Реклама -

          Държавният секретар по енергетиката на Румъния Кристиан Бушой заяви пред „Политико“, че „Лукойл“ ще бъде „задължена“ да продаде своята рафинерия Petrotel в южно-централната част на страната до края на следващия месец.

          Според изданието, правителството на Нидерландия също смята, че бързата продажба на дела на „Лукойл“ в рафинерията Zeeland в югозападната част на страната е „най-вероятният сценарий“.

          Министерството на финансите на Съединените щати официално наложи санкции срещу водещите руски петролни компании „Роснефт“, „Лукойл“ и техните дъщерни дружества. Вашингтон призова Москва „незабавно“ да се съгласи да прекрати войната срещу Украйна.

          Руският президент Владимир Путин заяви, че новите американски санкции са сериозни, но няма да засегнат руската икономика. Той ги определи като опит за натиск и неприятелски акт, който не допринася за укрепване на руско-американските отношения.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Задължителната казарма се завръща в Хърватия

          Десислава Димитрова -
          Хърватският парламент одобри решение за въвеждане на задължителна военна служба, с цел укрепване на националната отбрана на страната.
          Политика

          Орбан: Унгария няма да се откаже от руския петрол въпреки санкциите

          Георги Петров -
          Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че правителството му работи върху начини да заобиколи санкциите на САЩ срещу руските енергийни компании, предаде АФП. На 22 октомври...
          Европа

          ЕП пoдкрепя 84% от европейците за край на смяната смяната на часа

          Дамяна Караджова -
          Европейският парламент отново постави въпроса за премахване на сезонната смяна на часа, след като евродепутатите изразиха съгласие да се спрe

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions