Лувърът ограбен: крадци оставиха над 150 ДНК следи

Крадците, които в неделя проникнаха в Галерия „Аполон“ на Лувъра и задигнаха бижута на френски кралици и императрици на стойност 88 милиона евро, са оставили над 150 ДНК следи и отпечатъци по каска, инструменти, ръкавици и други предмети, съобщи прокурорът Лор Бекю.

- Реклама -

Обирът, извършен за няколко минути, се случи след като маскирани крадци се изкачиха с разтегателна стълба до балкона на музея и проникнаха вътре, като използваха ъглошлайфи и други инструменти, за да отворят витрините. Въпреки сработилата алармена система и опита на двама служители да ги спрат, крадците успяха да избягат.

Директорката на Лувъра Лоранс де Кар призна, че извършителите се възползвали от „сляпо петно“ в системата за видеонаблюдение. Тя обеща модернизация на камерите и настоява за постоянен полицейски пункт вътре в музея, както и ограничаване на паркирането около сградата.

Прокурор Бекю подчерта, че камери извън музея са помогнали да се проследят крадците и изрази надежда, че вниманието на медиите ще възпре извършителите да се разпореждат с откраднатите бижута.