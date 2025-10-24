НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Манол Генов: Само с общи усилия можем да опазим Черно море

          0
          4
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Регионалното сътрудничество е ключът към устойчивото опазване на Черно море – това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов по време на Международния форум „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“, проведен в Бургас.

          - Реклама -

          Събитието, събрало представители на институциите, академичните среди и морския бизнес, постави акцент върху зеления преход, дигитализацията и опазването на морската среда.

          „Екологичните предизвикателства не признават граници и изискват общи действия от всички държави в региона. Черно море е стратегически важно не само за България, но и за Европейския съюз“, подчерта министър Генов.

          Той припомни, че България пое председателството на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) през юли, като един от водещите приоритети е именно опазването на околната среда и устойчивото управление на морските ресурси.

          Министър Генов акцентира върху уязвимостта на Черно море като затворена екосистема, посочвайки последствията от наводненията по българското крайбрежие и необходимостта от прилагане на превантивни мерки в рисковите зони.

          Заместник-министърът Ренета Колева участва в панела „Опазване на морската околна среда и адаптация към климатичните промени“, като представи мерките за намаляване на замърсяването, въвеждане на кръгова икономика и управление на риска от наводнения.

          Тя посочи, че благодарение на изпълняваните политики се отчита подобряване на качеството на водите за къпане, както и намаляване на плажните отпадъци по българското крайбрежие.

          Форумът в Бургас има за цел да се превърне в постоянна платформа за сътрудничество и обмен на добри практики между държавите от Черноморския регион, обединени от идеята за устойчиво бъдеще и опазване на морската екосистема.

          Регионалното сътрудничество е ключът към устойчивото опазване на Черно море – това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов по време на Международния форум „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“, проведен в Бургас.

          - Реклама -

          Събитието, събрало представители на институциите, академичните среди и морския бизнес, постави акцент върху зеления преход, дигитализацията и опазването на морската среда.

          „Екологичните предизвикателства не признават граници и изискват общи действия от всички държави в региона. Черно море е стратегически важно не само за България, но и за Европейския съюз“, подчерта министър Генов.

          Той припомни, че България пое председателството на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) през юли, като един от водещите приоритети е именно опазването на околната среда и устойчивото управление на морските ресурси.

          Министър Генов акцентира върху уязвимостта на Черно море като затворена екосистема, посочвайки последствията от наводненията по българското крайбрежие и необходимостта от прилагане на превантивни мерки в рисковите зони.

          Заместник-министърът Ренета Колева участва в панела „Опазване на морската околна среда и адаптация към климатичните промени“, като представи мерките за намаляване на замърсяването, въвеждане на кръгова икономика и управление на риска от наводнения.

          Тя посочи, че благодарение на изпълняваните политики се отчита подобряване на качеството на водите за къпане, както и намаляване на плажните отпадъци по българското крайбрежие.

          Форумът в Бургас има за цел да се превърне в постоянна платформа за сътрудничество и обмен на добри практики между държавите от Черноморския регион, обединени от идеята за устойчиво бъдеще и опазване на морската екосистема.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Москва праща свой пратеник във Вашингтон въпреки новите санкции

          Пламена Ганева -
          Високопоставен руски представител пристигна във Вашингтон за официални разговори само дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи нов пакет от строги санкции...
          Война

          Путин обеща „зашеметяващ отговор“ на „Томахоук“ и ударите в тила на Русия

          Иван Христов -
          Русия е готова да даде „зашеметяващ отговор“ на всякакви опити за нанасяне на удари с далекобойни оръжия дълбоко в нейна територия. Това подчерта Дмитрий...
          Social

          Полетни тренировки над Черно море

          Десислава Димитрова -
          Военни летци от 24-та авиационна база извършиха полетни тренировки над Черно море в периода от 20 до 22 октомври, съобщиха от Министерството на отбраната.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions