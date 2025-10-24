Манол Генов: Само с общи усилия можем да опазим Черно море

Регионалното сътрудничество е ключът към устойчивото опазване на Черно море – това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов по време на Международния форум „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“, проведен в Бургас.
Събитието, събрало представители на институциите, академичните среди и морския бизнес, постави акцент върху зеления преход, дигитализацията и опазването на морската среда.
Той припомни, че България пое председателството на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) през юли, като един от водещите приоритети е именно опазването на околната среда и устойчивото управление на морските ресурси.
Министър Генов акцентира върху уязвимостта на Черно море като затворена екосистема, посочвайки последствията от наводненията по българското крайбрежие и необходимостта от прилагане на превантивни мерки в рисковите зони.
Заместник-министърът Ренета Колева участва в панела „Опазване на морската околна среда и адаптация към климатичните промени“, като представи мерките за намаляване на замърсяването, въвеждане на кръгова икономика и управление на риска от наводнения.
Форумът в Бургас има за цел да се превърне в постоянна платформа за сътрудничество и обмен на добри практики между държавите от Черноморския регион, обединени от идеята за устойчиво бъдеще и опазване на морската екосистема.
- Реклама -
