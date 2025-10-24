Mаскирани въоръжени мъже на естонската граница – Русия с нови провокации

Ново напрежение по източния фланг на Европа. Голяма група маскирани мъже се е появила на границата между Естония и Русия, съобщиха естонските власти. По думите им, не става дума за гранични войски, а за поредна руска провокация срещу Европа и НАТО.

От Москва твърдят, че става въпрос за рутинна операция, но според експерти целта е ясна — отвличане на вниманието от войната в Украйна.

Местни свидетели описват сцената като тревожна:

„Руските войници се появиха на границата с прикрити лица и открито показани оръжия. По униформите личеше, че не са граничари“, казват естонски полицаи.

Естонските служби са предприели повишени мерки за сигурност.

„За нас това беше опасна ситуация. Изискахме информация от руската страна, но те не дадоха обяснение. Казаха само, че това са нормални операции – за нас обаче това беше заплаха“, споделя граничар.

Реакцията на НАТО

Случаят е поредният инцидент на източната граница на Алианса. Миналия месец 20 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша, а три руски изтребителя бяха засечени над Естония в продължение на 12 минути – случай, документиран, но отречен от Кремъл.

В отговор НАТО създаде мисията „Източен страж“ за допълнителна защита на съюзниците в региона. Въпреки това, естонският премиер Кристен Михал изрази увереност, че настоящите правила за действие на Алианса са достатъчни.

„Винаги се прави точна оценка – какви са намеренията, посоката, въоръжението. Всичко е на мястото си и работи“, заяви Михал.

Експертът Томас Йермалавичюс от Международния център за отбрана и сигурност смята, че Русия ще продължи с провокациите, докато не бъде спряна категорично.

„Трябва да сме по-решителни. Не е нужно НАТО да сваля самолети или дронове – може да се действа и по други начини, например срещу руската инфраструктура или интернет трафика им, който минава през европейски кабели“, предлага той.

„Можем да им кажем – скоростта на вашия интернет ще спадне с 25%, ако това се повтори. Трябва да сме креативни, защото сега ни липсва въображение в реакциите към Москва“, допълва Йермалавичюс.

Премиерът Михал обаче предупреждава, че прекаленото внимание към подобни инциденти играе в полза на Кремъл.

„Те искат да не говорим за Украйна, а за нашите граници. Да не помагаме на Киев, защото „ни трябва тук“. Но това няма да се случи в Естония“, категоричен е той.

Естония вече е предоставила 1,4% от своя БВП за помощ на Украйна. Михал подчерта, че най-добрият отговор на руските провокации е победата на Украйна във войната.