Mаскирани въоръжени мъже на естонската граница – Русия с нови провокации

Ново напрежение по източния фланг на Европа. Голяма група маскирани мъже се е появила на границата между Естония и Русия, съобщиха естонските власти. По думите им, не става дума за гранични войски, а за поредна руска провокация срещу Европа и НАТО.
- Реклама -
От Москва твърдят, че става въпрос за рутинна операция, но според експерти целта е ясна — отвличане на вниманието от войната в Украйна.
Местни свидетели описват сцената като тревожна:
Естонските служби са предприели повишени мерки за сигурност.
Реакцията на НАТО
Случаят е поредният инцидент на източната граница на Алианса. Миналия месец 20 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша, а три руски изтребителя бяха засечени над Естония в продължение на 12 минути – случай, документиран, но отречен от Кремъл.
В отговор НАТО създаде мисията „Източен страж“ за допълнителна защита на съюзниците в региона. Въпреки това, естонският премиер Кристен Михал изрази увереност, че настоящите правила за действие на Алианса са достатъчни.
Експертът Томас Йермалавичюс от Международния център за отбрана и сигурност смята, че Русия ще продължи с провокациите, докато не бъде спряна категорично.
Премиерът Михал обаче предупреждава, че прекаленото внимание към подобни инциденти играе в полза на Кремъл.
Естония вече е предоставила 1,4% от своя БВП за помощ на Украйна. Михал подчерта, че най-добрият отговор на руските провокации е победата на Украйна във войната.
Ново напрежение по източния фланг на Европа. Голяма група маскирани мъже се е появила на границата между Естония и Русия, съобщиха естонските власти. По думите им, не става дума за гранични войски, а за поредна руска провокация срещу Европа и НАТО.
- Реклама -
От Москва твърдят, че става въпрос за рутинна операция, но според експерти целта е ясна — отвличане на вниманието от войната в Украйна.
Местни свидетели описват сцената като тревожна:
Естонските служби са предприели повишени мерки за сигурност.
Реакцията на НАТО
Случаят е поредният инцидент на източната граница на Алианса. Миналия месец 20 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша, а три руски изтребителя бяха засечени над Естония в продължение на 12 минути – случай, документиран, но отречен от Кремъл.
В отговор НАТО създаде мисията „Източен страж“ за допълнителна защита на съюзниците в региона. Въпреки това, естонският премиер Кристен Михал изрази увереност, че настоящите правила за действие на Алианса са достатъчни.
Експертът Томас Йермалавичюс от Международния център за отбрана и сигурност смята, че Русия ще продължи с провокациите, докато не бъде спряна категорично.
Премиерът Михал обаче предупреждава, че прекаленото внимание към подобни инциденти играе в полза на Кремъл.
Естония вече е предоставила 1,4% от своя БВП за помощ на Украйна. Михал подчерта, че най-добрият отговор на руските провокации е победата на Украйна във войната.